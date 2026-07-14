La naronesa Lucía Piñón va a por todas en el Triatlón Cross de Banyoles

Lucía Piñón, durante una prueba Cedida

Después de la celebración del Campeonato de Europa de Duatlón el pasado fin de semana que tan buenos resultados dejó para España, ahora llega el Triatlón Cross (1.000 metros de natación, 18,6 kilómetros de ciclismo en mountain bike, y 6,6 kilómetros de carrera a pie) a Banyoles.

Hasta allí se desplazará una destacada delegación nacional en la que estará la deportista la local Lucía Piñón Pereira, junto a Marina Muñoz, Elsa Pena, Celia Calderón, Kevin Tarek Viñuela, Vicente Hernández, Eneko De Castro, Alejandro Pla, Paco Martí, Roberto Almansa, Adriá Cantil, Oscar Giral, Jaume Gironés, María Tenorio, Alba Nuñez, Amanda García, Luz Ferrandez, María Romero, Javier Martínez, Eduardo Oliva y Jonay Pérez.

La naronesa, que competirá en la categoría sub 23, buscará continuar con su progresión y crecimiento en una prueba, que está prevista que empiece a las 16.00 horas, muy exigente y con un cartel de lujo. Con todo, eso no asusta a una Piñón que va con la ilusión por bandera para conseguir un gran resultado. De sus compañeras, las que más opciones tienen de conseguir una medalla en Banyoles son Marina Muñoz (plata mundialista en Pontevedra 2025 y campeona de Europa en 2024), en élite, y Elsa Pena (vigente campeona de España), en sub 23.