Marco Veiga lidera los éxitos de la expedición local en el DH Villa de Sarria

Marco Veiga fue el mejor en la categoría élite Cedida

Ferrol y su comarca continúan cosechando éxitos en el mundo de las dos ruedas. Da igual si compiten en BTT, pump track, ciclocrós o descenso, el resultado siempre es el mismo: victorias y medallas por doquier. En esta ocasión, liderado por la estrella Marco Veiga, la delegación de Ferrolterra acumuló múltiples premios en el DHU Villa de Sarria.

El naronés ejerció, como tantas otras veces, de guía para todos los participantes locales en las distintas categorías que hubo. Así, el deportista de CiclosQuintena conquistó un nuevo título al finalizar primero en élite, después de aventajar en más de dos segundos a sus rivales. Además, en sub 23, su hermano Sergio (Pontebike Team Sportkids), también ocupó el primer puesto.

A estas victorias se le sumó la que cosechó Leo Álvarez (Pulpeiros GFR Perfomance) en la división júnior. Asimismo, estos tres, en categoría scratch, ocuparon las cuatro primeras posiciones, siendo Marco el líder, Álvarez el segundo y Sergio el cuarto. Eso, sin duda, habla muy bien del desempeño de estos deportistas.

De igual manera, ellos no estuvieron solos, pues en élite también participó Marcos Fernández (Rocasport Giant), que finalizó en octavo lugar. Sus compañeros Juan Miguel Gómez y Bruno Santalla, que compitieron en máster 30, acabaron séptimo y undécimo, con el corredor del Pulpeiros, Adrián Martínez, en la octava posición. En júnior, junto a Leo Álvarez, también participó Jaime dos Santos (Narón), que inscribió su nombre entre los quince mejores ciclistas de la prueba.

Por último, la delegación comarcal dejó su sello en máster 40 gracias al subcampeonato que consiguió Borja Caneiro (Rocasport Giant) tras una prueba muy disputada y que se decidió por décimas de segundo. Así, acabó un descenso Villa de Sarria en el que Ferrolterra demostró todo el talento que atesora en esta disciplina deportiva.