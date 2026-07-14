La ría de Ferrol exige lo mejor

Imagen de la prueba de vela ligera disputada en la ría de Ferrol Cedida

La ría de Ferrol acogió, otro año más, la regata de vela ligera en la que se juntó lo mejor del panorama autonómico de las clases Optimist e ILCA (antigua clase láser) en las categorías máster, juvenil e infantil. Esta nueva edición, la número dieciséis, estuvo organizada por la ACRD Grupo Bazán, que hizo un grandísimo trabajo para llevar a cabo una competición que continúa ganando muchos adeptos.

Con las instalaciones náuticas de A Cabana como punto neurálgico, las casi cincuenta embarcaciones que participaron se enfrentaron a unas condiciones cambiantes en los dos días de evento que hubo. En el primero de ellos, que tuvo lugar el sábado, la climatología fue perfecta, ya que hubo un intenso viento de componente norte-nordeste que alcanzó una intensidad de hasta 11 nudos, lo que propició un ambiente ideal para que se pudiesen disputar las tres pruebas previstas –divididas en seis regatas– para las clases ILCA 4, ILCA 6, ILCA 6 Máster y Optimist.

Con todo, el domingo la situación cambió radicalmente. El sol que reinó el sábado desapareció y dejó un cielo cubierto de nubes y sin apenas viento. Durante mucho tiempo, se valoró suspender esa jornada, pues las condiciones no eran adecuadas. Sin embargo, sobre las 13:45 horas el cielo despejó y se pudo realizar la prueba prevista para todas las categorías que estaban en liza. No obstante, los participantes tuvieron que dar lo mejor de sí mismos para conseguir sus objetivos. Unos para conservar esa ventaja que habían conseguido el día anterior y otros para intentar la remontada.

En Optimist sub 11, Julia Rodríguez Fernández, del Club Marítimo de Canido (Vigo), se impuso al local Gonzalo Díaz Fraguela, del Club Vela Fluvial As Pontes. Mientras tanto, en esa misma clase, pero en la división sub 13, el podio estuvo compuesto por Tiago Camacho Sinde, del Marítimo de Canido, que superó a su compañero Luis Rodríguez Fernández y a Óscar Martínez Rivera (Club de Vela Fluvial As Pontes), segundo y tercero, respectivamente. En la categoría sub 16, Iria Sotelo Portela, del Real Club Náutico Rodeira, se alzó con el título de la decimosexta edición de la Regata de vela ligera Ría de Ferrol al superar a Jaime Barreiro Pin (Club de Vela Fluvial As Pontes), y a Ignacio Barros Lorenzo (Club Alamar Sada).

Ricardo Aldrey otorgó los galardones a los vencedores Emilio Cortizas

Estos fueron unos grandes resultados para los locales, puesto que para muchos era la primera vez que competían de manera oficial. Después de los participantes de Optimist, llegó el turno de la clase ILCA, en la que también reinó la emoción hasta el último segundo. Así, en ILCA 4 el vencedor fue Jorge Casteleiro López (Club Náutico Marina Coruña), que estuvo acompañado en el cajón por David Villaverde Fernández (ACRD Grupo Bazán Ferrol) y Juan Camacho Vila (Club Marítimo de Canido).

En ILCA 6, Iida Suoniemi Veiga, del Grupo Bazán, dominó a todos. Por último, en ILCA 6 Máster, la victoria quedó en la comarca pues Jaime Carreras Portela, del Club Náutico Ría de Ares, dominó en la prueba. Junto a él, se subieron al podio Denis Rodríguez Náñez (Independiente Galicia) y Manuel Gestoso Fernández (Liceo Marítimo de Bouzas). Sin duda, una regata en la que los espectadores pudieron disfrutar de parte de la élite autonómica de vela ligera.