La naronesa Lucía Piñón finaliza en la cuarta posición en el Triatlón Cross de Banyoles

Lucía Piñón, durante una prueba pasada Cedida

Lucía Piñón Pereira continúa derribando puertas en cada competición que va. En esta ocasión, la naronesa finalizó en la cuarta posición en la categoría sub 23 femenina y en la undécima en la general en el Triatlón Cross que se disputó en Banyoles.

La deportista del Delikia, que en principio no partía entre las favoritas para subirse al podio, demostró a todo el mundo que se equivocaban. Desde el primer momento, se metió en el grupo de cabeza en la parte de natación, hasta el punto de que finalizó en la tercera posición en su grupo de edad y en la novena en la general. Con todo, en el cambio a bicicleta, en la que le esperaban 18,6 kilómetros en mountain bike, no se sintió tan cómoda, al menos en la primera vuelta, por lo que perdió varias posiciones.

A partir de ahí y hasta el final de este segmento buscó recortar las diferencias para tener una oportunidad en la carrera a pie, en la que tenía que recorrer 6,6 kilómetros. En ese momento, cambió de ritmo y adelantó un par de puestos, pero no le bastó para subirse al cajón, ya que la inglesa Mia Padmanabhan, que ganó la carrera, la española Elsa Pena y Paula Leupold se lo impidieron. Aun así, la naronesa acabó en una grandísima cuarta posición, que le va a dar mucha confianza para sus futuras competiciones.