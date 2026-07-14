El 3x3 Hoops Eume bate récords en su segunda edición

Imagen de la pasada edición del 3x3 Hoops Eume Ismael Fernandez

A pesar de que todavía quedan varios días para que empiece el 3x3 Hoops Eume –se disputa entre el 17 y 19 de julio en Pontedeume–, lo cierto es que esta segunda edición del torneo ya ha sido todo un éxito. No en vano, más de cincuenta equipos, que van desde categorías de canasta pequeña hasta séniors, se inscribieron para participar en una competición que pretende dinamizar el verano a la vez que fomentar esta modalidad.

De hecho, esa cifra superó las expectativas de los organizadores, como así lo confirmó Isma Fernández, que indicó que “es una locura. Sabemos que estamos haciendo muchas cosas bien y trabajamos para que los participantes disfruten, pero no esperábamos llegar a estos números”. Además, cuentan con más apoyo, por lo que la experiencia que vivirán los participantes será todavía mejor.