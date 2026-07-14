Corrales y Casal regresan de Munich con un bronce

Elena Corrales y Tania Casal se funden en un abrazo tras la competición en Munich Cedida

Tanto Elena Corrales como Tania Casal, del Náutico Folixa, ya están de vuelta de su experiencia en Munich. Las dos deportistas del club pontés, que se desplazaron hasta esa localidad alemana para disputar el Europeo de barco dragón, fueron para competir, pero sobre todo para pasarlo bien y vivir algo único. Y vaya si lo hicieron. Y es que las dos consiguieron grandes éxitos con España.

La primera de ellas regresó con un grandísimo cuarto puesto en la categoría sénior A femenino en la distancia de 2.000 metros, una prueba muy exigente. Pero eso no fue todo porque Casal, que compitió en BCP (Breast Cancer Survivors), se alzó con la medalla de bronce. Después de estos logros, las palistas indicaron que “volvemos muy contentas con los resultados del campeonato. Fue algo único. Formar parte de la AEDB te da estas oportunidades para poder vivir un Europeo, entre otras cosas”.

Nacional

Pero la representación pontesa no sólo fue a Munich para disputar ese certamen, sino que también estuvo en Verducido, por medio del Grupo Xuvenil, para participar el LVII Campeonato de España Sprint de jóvenes promesas. Hasta allí acudieron Xalo Romero y Daniel Ferro para luchar contra los mejores talentos nacionales y dejar su impronta.

Y es que ambos fueron los únicos deportistas comarcales que hubo, por lo que la presión fue aún mayor. Aun así, la dupla realizó una gran competición. En K2, los de la villa finalizaron en la octava posición en la final B, mientras que Ferro, que participó en K1, fue sexto también en la final B.