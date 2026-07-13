El Club de Pádel San Mateo, un lugar donde abunda el talento comarcal

Foto de familia de los canteranos del Club de Pádel San Mateo Cedida

El Club de Pádel San Mateo volvió a demostrar por qué es una de las mejores entidades en lo que a cantera de jugadores se refiere. Y es que además de la estrella emergente que es el naronés Iago Fuertes, que está luchando por entrar al cuadro principal en el World Padel Tour, también hay otros integrantes que vienen pisando muy fuerte como se demostró en el pasado Campeonato Gallego de menores de la modalidad.

En concreto, el club no sólo cosechó múltiples títulos, sino que llegó a varias finales y semifinales, demostrando que es un lugar donde abunda el talento. Así, en la categoría alevín, Lucas García se coronó como campeón. Asimismo, Laura Álvarez también repitió ese mismo resultado en infantil, mientras que en cadete se proclamó subcampeona. En esa misma tesitura también se encontraron Mateo García de los Reyes – campeón autonómico en alevín y semifinalista en infantil– y Julio Montero –venció en infantil y fue semifinalista en cadete–.

De igual manera, también hay que destacar el segundo puesto que logró la pareja formada por Lara Romero y Lara Pedreira en la categoría alevín, así como el subcampeonato que cosechó Jacobo García de los Reyes, benjamín. Sin duda, unos resultados que dan cuenta del potencial que tiene el Club de Pádel San Mateo.