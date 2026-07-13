Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Pádel

El Club de Pádel San Mateo, un lugar donde abunda el talento comarcal

Los jóvenes deportistas locales asombraron en el Campeonato Gallego de menores

Redacción
13/07/2026 21:12
Foto de familia de los canteranos del Club de Pádel San Mateo
Foto de familia de los canteranos del Club de Pádel San Mateo
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

El Club de Pádel San Mateo volvió a demostrar por qué es una de las mejores entidades en lo que a cantera de jugadores se refiere. Y es que además de la estrella emergente que es el naronés Iago Fuertes, que está luchando por entrar al cuadro principal en el World Padel Tour, también hay otros integrantes que vienen pisando muy fuerte como se demostró en el pasado Campeonato Gallego de menores de la modalidad. 

En concreto, el club no sólo cosechó múltiples títulos, sino que llegó a varias finales y semifinales, demostrando que es un lugar donde abunda el talento. Así, en la categoría alevín, Lucas García se coronó como campeón. Asimismo, Laura Álvarez también repitió ese mismo resultado en infantil, mientras que en cadete se proclamó subcampeona. En esa misma tesitura también se encontraron Mateo García de los Reyes – campeón autonómico en alevín y semifinalista en infantil– y Julio Montero –venció en infantil y fue semifinalista en cadete–. 

De igual manera, también hay que destacar el segundo puesto que logró la pareja formada por Lara Romero y Lara Pedreira en la categoría alevín, así como el subcampeonato que cosechó Jacobo García de los Reyes, benjamín. Sin duda, unos resultados que dan cuenta del potencial que tiene el Club de Pádel San Mateo. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620