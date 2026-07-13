Cara y cruz para los pilotos locales en el Sur do Condado

Alejandro e Iván Cagiao finalizaron en la segunda posición en la Copa Sandero FGA

La quinta prueba del Campeonato Gallego de rallys dejó éxito y tristeza a partes iguales en la comarca. La pequeña delegación que se desplazó hasta tierras pontevedresas para competir en el XXII Rallye Sur do Condado tuvo que hacer frente a una carrera muy exigente y a diversos problemas que le impidieron sacar su máximo rendimiento a sus monturas.

El rally no comenzó de la mejor manera para los representantes de Ferrolterra, pues en el primer tramo cronometrado, la dupla formada por Héctor Pérez y Elisabeth Pérez (As Pontes Motorsport) tuvo que abandonar después de salirse de la carretera. A esa retirada, se le sumó la de Richard Franco y José Antonio Seco, que se despidieron antes de empezar la cuarta especial.

Con dos parejas menos, el honor recaía en los dúos Alejandro Cagiao-Iván Cagiao, Rubén Gandoy-María Sandra Torrente (Automóbil Club As Pontes); y en Alejandro Pena-Andrea Painceira (Asociación As Pontes Motorsport). Todos ellos dieron un paso al frente para lograr los mejores resultados posibles y así darle una alegría a sus compañeros. Y lo consiguieron, especialmente los Cagiao, que finalizaron segundos en la Copa Sandero y en el puesto 35 en la general, mientras que las otras dos parejas acabaron en el “top 70” .

Slalom de Moeche

De igual manera, se confirmó que una de las pruebas más esperadas en la comarca, el Slalom Concello de Moeche, regresará otro año más. Así lo indicaron la alcaldesa de la villa, Beatriz Bascoy, como la Asociación Automobilística Moeche, encabezada por Moisés García, que será la encargada de organizar esta competición. En concreto, el 18 de julio las calles de San Ramón volverán a ser el lugar escogido para celebrar este slalom que nuevamente será puntuable para el Gallego.