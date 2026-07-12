Orgullo y trabajo de la cantera naronesa

Antón Díaz y Ángela Lendoiro posan con sus respectivas medallas Jorge Meis

Ángela Lendoiro Rey y Antón Díaz Gómez, ambos de la cosecha de 2011, son dos de los nombres propios de un Atletismo Narón en cuyo vivero nadan y brillan muchos otros –entre ellos la hermana de la propia Ángela, Claudia y, en su momento, la de Antón, Noa Díaz–. Este tándem es el último en colocar a esta entidad y a la comarca entre lo mejor del atletismo nacional de base, con la plata lograda por la primera en el Campeonato de España sub 16 de disco y el bronce en marcha en esta misma competición disputada en La Nucía, Alicante.

No fueron en absoluto los primeros metales estatales para ninguno de los dos, que a pesar de su juventud “­coleccionan” preseas y todavía se acuerdan, más o menos, de la primera. “La mía fue una de cross”, cuenta Lendoiro, “y fue la única”. “Uff...”, piensa Díaz, “creo que una sub 10”, si bien sí que está mucho más fresco en su memoria su estreno en el cajón nacional con la segunda posición en el 2.000 marcha en el Campeonato de España sub 14 por clubes en 2023 –una cita en la que al año siguiente él y sus compañeros serían los mejores–. Más de una decena de medallas nacionales suman entre los dos –ocho Antón y cinco Ángela– y la última, la conseguida hace unas semanas en la citada competición alicantina.

“Cuando vi la medición me sentí muy orgullosa. No iba con la idea de ser segunda. Lo pasé bien”, cuenta la local que, además, firmó su mejor marca personal, “los retos me los iba poniendo yo”. Por su parte, su compañero llegaba a esta competición “con ambición, porque en el Nacional por selecciones, quedé cuarto y tenía ganas de ganar una medalla y al final se consiguió”. Y ambos lo hicieron en unas pruebas en las que los nombres ganadores batieron el récord de España, lo que da mucho más valor a su podio.

Multidisciplinares

Y mientras que Lendoiro también destaca en otra modalidad más afín como es el lanzamiento de peso y en la que también compitió en La Nucía, aunque en esta ocasión sin opciones de podio, Díaz lo hace en otro concurso que, aparentemente, poco tiene que ver con el que parece más su hábitat natural. El naronés se desenvuelve a la perfección en marcha, pero también lo hace en lanzamiento de jabalina, siendo quinto en el pasado Estatal. “Poco entreno la verdad”, cuenta entre risas, si bien a su defensa sale su técnico Manuel Polo. “Técnicamente é moi bo. Suple o resto con esa técnica”, subraya.

Y es que con la implementación de los denominados triatlones en los Estales de base, tanto Díaz como Lendoiro tuvieron que demostrar su versatilidad en citas como, por ejemplo, esta de jabalina y en el caso de ambos en 80 metros lisos. “Aí xa é un paquete, é moi lento”, relata en confianza Polo, “pero xa dende sub 12 puxémonos a lanzar xabalina, aínda que todavía non lles correspondía”.

“La velocidad no es lo mío, entonces en esa prueba era sobrevivir”, añade el atleta. Y de ese trabajo, unos resultados muy destacables para no ser la primera opción de este estudiante del IES Sofía Casanova. “Mi disciplina, por así decirlo, entre comillas, es la marcha”, señala Díaz, “aunque me gustan las dos, me podría dedicar a cualquiera de las dos”. Un talento natural para esta modalidad atlética de tanto nivel en España que subraya su preparador. “Ten moi boas condicións físicas. Ten moitísima resistencia”, apunta su entrenador de un pupilo que, cabe recordar, fue el atleta más joven en competir la Liga por Clubes de Primera División con 13 años –compartiendo pista con, precisamente, un Polo mucho más veterano–.

Cuando vi la medición me sentí orgullosa. No iba con la intención de ser segunda Ángela Lendoiro

Por su parte, Lendoiro también lo tiene claro en esta siempre presente necesidad de elegir. “Lo más me gusta es el disco, porque es lo que mejor se me da”, confiesa, “el peso me gusta, pero depende cómo salga. Es que el disco es muy raro que me salga mal de la mano”, apunta la deportista, a la que, al contrario que a su compañero, las citas de velocidad se le daban un poco mejor. “É máis rápida. Nese triatlón hai máis coherencia física, porque os que lanzan ben son rápidos. Antón lanza ben, pero non é lanzador”, comenta Polo. Y además de esa rapidez que apunta uno de sus preparadores, la propia Lendoiro reconoce en “la disciplina e ir a entrenar, quieras o no”, es uno de sus puntos fuertes para lograr los registros que está consiguiendo. Un aspecto con el que concuerda Díaz, ya que “si no trabajo todos los días... No se consiguen las cosas de un día para otro, igual que estudiando la noche anterior al examen”.

Y es que de trabajo y dedicación, Ángela y Antón, al igual que muchos de los nombres compañeros de club, saben mucho. “A mí me gusta ir a entrenar, voy cuatro días, me lo paso bien”, señala Lendoiro, que compatibiliza su dedicación al atletismo con su otra pasión, jugar al fútbol en O Val. “No hay excusas para ir a entrenar. Yo suelo hacer cuatro días por semana y durante el fin de semana, si no compito, a veces hago un rodaje, voy a la piscina a nadar o a veces ando un poco en bicicleta para cambiar y no sobrecargar los músculos. No me amarga ir a entrenar porque luego ves los resultados...”, apunta Díaz.

Una rutina construida en el caso de Lendoiro desde los nueve años “o así, pero ya me metieron en el grupo sub 14 porque como me veían tan grande. Empecé por probar y de momento va bien la cosa”. “Yo creo que empecé en sub 10 de primer año, con siete u ocho años. Mi hermana –Noa– hacía atletismo y me apunté. Y como cuadré con ese grupo de niños que seguimos estando, ya enganchamos y continuamos hasta el día de hoy –el equipo campeón nacional sub 14–”. Y si Polo recuerda sus, asimismo, inicios en el atletismo por casualidad también con su hermano como predecesor, el caso de Antón y la marcha fue similar. “Nunca había entrenado, llegué a una competición y me dijeron, tienes que hacer marcha”, recuerda, “me dijeron un poco cómo era la técnica, llegué a la competición y la gané. Y desde ahí ya enganché”.

Hay que trabajar todos los días. No se consiguen las cosas de un día para otro Antón Díaz

Unas memorias entre las que asimismo salen a relucir esos momentos para seguir recordando, tanto para regocijo como para aprender de cosas a mejorar. “Para mí el mejor año ha sido este”, confiesa Lendoiro, “porque no iba con la mentalidad de mejorar, porque en el entreno estaba horrible. Me alegró mucho ver un tiro que me salió bien”. Para Díaz, sin dudas, esa historia a contar es la de “cuando quedé campeón de España sub 14. Y también este año, entrenar después de quedar cuarto y con ganas de conseguir la medalla. Ver que, sobre todo, en la carrera poder responder cuando atacaron y estar ahí para ganar la medalla. Me resultó bastante satisfactorio que todo el trabajo diera su recompensa”.

Recuerdos pasados

Unas caras que tuvieron su cruz, como es natural, en el caso de la lanzadora “en un Provincial sub 14. Había hecho dos nulos y no me metí en la mejora y lo pasé muy mal”. En el caso del marchador, su penitencia fue más reciente y con Durango –sede de varias jornadas de la Liga Nacional de clubes– como su pista maldita. “También el año pasado, cuando me echaron de dos carreras. Venía de la primera jornada de liga, de hacerlo muy bien, de mejorar marca y muy buenas sensaciones. Y llegar a esas dos competiciones y que me echaran... Mentalmente fue duro. Fue un momento bastante malo”, señala.

Instantes y recuerdos todos ellos con mucho valor para continuar haciendo una de las cosas que más les gusta. Un atletismo que, como bien aclara Lendoiro “mucha gente piensa que es sólo correr y tienen los lanzamientos apartados, y a mí es lo que me parece más divertido”. “Ir a atletismo es disfrutar, hacer una prueba, luego otra... descubrir cuál se te da mejor”, cuenta Díaz, y como añade su preparador Manuel Polo “hai que probar. Hai para toda a xente. Hai tanto que é moi difícil que non se che de ben algunha cousa”.

Y en la marcha y en el lanzamiento de disco, como armas principales, Antón y Ángela encontraron unos estandartes que llevar de manera cómoda y portar el nombre de Narón y de la comarca, de momento, por España adelante.