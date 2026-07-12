Jornada discreta de las traineras locales en Bueu

A Cabana, durante la primera jornada de la Liga Galega de traineras Jorge Meis

La segunda jornada de la XXXI Bandeira Concello de Bueu no resultó ser tan buena para las tres traineras de la comarca –A Cabana, Mugardos y Narón–, pero sirvió para demostrar que tienen el nivel suficiente para conseguir la salvación, aunque tendrán que trabajar mucho para lograr y no podrán despistarse en ninguna de las competiciones que restan por disputarse.

En el retorno al formato clásico de esta temporada, competir en tres tandas diferentes, las embarcaciones de Ferrolterra quedaron divididas entre la primera y la segunda serie. A Cabana-Ferrol, como fue la peor en la tarde del sábado, fue relegada al primer grupo, en el que compitió con Castropol y Cesantes-Rodavigo.

A pesar de ese pequeño traspié, esa situación no le afectó para nada, pues salió a demostrar que merecía estar entre las mejores. Así, en su serie, la trainera ferrolana voló sobre el campo de regatas. Ganó con mucha solvencia a sus otras dos rivales, a las que aventajó en más de treinta segundos. Además, ese registro (20:56.89) le situaba como una candidata a la parte alta de la general.

Con todo, todavía tenía que esperar a sus dos compañeras, Mugardos y Narón, para ver qué hacían en su turno. El dúo, sabedor de ese tiempo, quiso seguir la estela de la siempre competitiva Bueu. Sin embargo, la embarcación que competía en casa se escapó rápidamente en la primera ciaboga, por lo que tenían que luchar entre ellas para ver quién era la segunda de la tanda y si podían superar a A Cabana.

Buscaron tirar con todo lo que tenían en un campo de regatas que estaba mucho más bravo que la jornada anterior, algo que no benefició ni a Mugardos ni a Narón. Con todo, la primera de las traineras logró sobreponerse en el último largo para vencer a los naroneses y superar, por apenas un segundo, a A Cabana.

Tal y como estaban las cosas, todo parecía indicar que Mugardos volvería a ocupar ese sexto lugar, seguido de la tripulación ferrolana y la de A Gándara. Y así fue, puesto que en la tanda de las mejores, tanto Cabo da Cruz, como Samertolameu, Tirán-Pereira y Mecos batieron todos los registros previos. Este cuarteto comenzó a competir en su propia liga, dejando a todos muy atrás. Finalmente, la vencedora fue una Cabo de Cruz, que firmó su doblete en Bueu para mantenerse en lo más alto de la clasificación de la Liga Galega de traineras.