Igualdad máxima en una nueva edición del Cidade de Ferrol

Ninguno de los jugadores en liza querían cometer ningún error que les costase muy caro Daniel Alexandre

Después de una semana de intensas partidas, la edición número 41 del Cidade de Ferrol llegó a su fin y lo hizo de la mejor manera posible, con un final que estuvo cargado de emoción, tensión y muchos nervios, pues hasta seis jugadores entraron a la última ronda empatados a puntos.

El Hotel Almirante acogió, por primera vez, una de las competiciones de ajedrez más emblemáticas de la ciudad. Más de ochenta personas se inscribieron en un torneo que duró siete días y en los que el nivel estuvo más alto que nunca.

Así, no había ningún claro favorito para la victoria, pues cualquier podía vencer a cualquiera, en unas partidas en las que antes de realizar cada movimiento, se estudiaba hasta el último milímetro el tablero para no cometer un error que resultase fatal para sus intereses, que no era otro que ser proclamado el vencedor y llevarse una parte de los 10.000 euros que había en premios.

Con todo, a pesar de la igualdad, conforme fueron pasando las jornadas, hubo un grupo de seis jugadores que comenzó a destacar sobre manera. Estos eran el FM Diego Cacheiro, el GM David Lariño, el FM Gustavo Ribeiro, el CM Iago Fernández, el FM Alain Prieto y Alfonso González. Todos ellos se fueron deshaciendo de sus rivales con solvencia, lo que propició que llegasen a la última jornada con opciones de vencer. Además, en ella había enfrentamientos entre ellos, por lo que sólo uno podía vencer.

El primero en finalizar fue Lariño, que venció al ganador del año pasado, el FM Juan Alberto Gómez. Ahora, le tocaba esperar a ver qué sucedía en las otras mesas. Finalmente, triunfó Cacheiro después de una última ronda espectacular. Asimismo, también se celebró el trofeo Alonso Leira, que estaba dedicado a los jugadores de Ferrolterra, y que se adjudicó el IM Mariano Ortega.