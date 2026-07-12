Ares confirma su mejoría en Orio

Ares, durante la pasada regata en Castro Urdiales Aitor Arrizabalaga / ACT

La XXXVI Bandera de Orio confirmó las buenas sensaciones con las que se despidió Ares de Cantabria, pues la trainera local completó su mejor fin de semana al finalizar en la novena posición después de una competición muy igualada.

En una regata con unas condiciones bastante similares a las que se encontraron el sábado en Castro Urdiales, quizá con un poco más de viento, comenzó una nueva jornada de la Eusko Label Liga en la que la embarcación aresana, que sigue sin competir con la 'Santa Olalla de Lubre', buscaba mejorar esa undécima posición y seguir ganando confianza para el resto del campeonato y no descolgarse tan rápidamente en la clasificación.

Los de Pendo sabían que tenían que aprovechar que se remaba en mar, su gran especialidad, para conseguir ese gran resultado que pudiese cambiarlo todo. Obviamente, sus rivales, Lekittarra, ­Santurtzi y Chapela, especialmente este último, lo querían impedir, pues son conscientes de la dificultad de salvarse.

Así, la competición disputada en Orio comenzó muy igualada, con todas las traineras buscando el carril más rápido para aprovechar las olas que permitían escaparse. Ares lo sabía muy bien y buscó meter un ritmo muy alto al inicio, pasando a liderar la prueba seguido de un Santurtzi, que se metía en calle para no perder comba, mientras que Lekittarra se situó a un segundo, en tanto que Chapela cayó a cuatro cuando apenas se habían recorrido cuatrocientos metros.

Ese trío de cabeza, con varias alternancias, mantuvo su pelea hasta que llegó a la primera ciaboga, donde los de Pendo se situaron en cabeza después de hacer un viraje casi perfecto. Eso sí, sabían que no se podían relajar y que tenían que seguir apretando para ampliar su ventaja sobre sus competidores, que empezaron a sufrir un poco en el largo de vuelta, donde el esfuerzo era un poco mayor debido al cansancio acumulado. Además, para reducir esa ventaja el trío perseguidor buscó aumentar el ritmo, pero gracias al buen hacer de Ares, ese esfuerzo resultó prácticamente inútil.

Sin embargo, en el segundo giro, tanto Lekittarra como Santurtzi lo hicieron un poco mejor que los aresanos, por lo que la diferencia decreció de los cuatro segundos a los dos, algo que no preocupó demasiado a un Pendo que pedía más a los suyos, ya que se les veía muy bien físicamente.

Con todo, en la mitad del tercer largo, el equipo de Markel Akarregi encontró una ola y logró adelantar a los locales, hasta el punto de situarse a cinco segundos cuando se llegó a la tercera ciaboga. Sólo quedaban mil doscientos metros y todas las embarcaciones tenían que darlo, especialmente una Chapela muy descolgada.

Pero no logró reducir esos 20 segundos de ventaja que tenía con el líder, que se dedicó a conservar su ventaja con un Ares, que se quedó a las puertas de vencer en su tanda. Finalmente, Lekittarra, que fue la ganadora, paró el crono en 20:54.46, seguida de Ares (20:59.24), Santurtzi (21:08.06) y Chapela (21.17.40).

Larga espera

Después de hacer un gran trabajo, ahora los de Pendo tenían que esperar para saber si alguna de las cuatro traineras siguientes –Ondarroa, Donostiarra, San Juan y Zierbena– hacían una mala regata y se podían meter entre ellos y Santurtzi para así recortar muchos más puntos que los dos previsibles por acabar décimos.

Y tras el primer largo, la esperanza creció pues este nuevo cuarteto estaba llevando un ritmo más lento, pero todavía quedaba mucha regata y podían pasar muchas cosas. Por eso, nadie quería alegrarse hasta, por lo menos, que se llevase a cabo el segundo paso por la ciaboga, en el que las primeras cuatro traineras pasaron un poco más lento. Y eso se confirmó cuando Donostiarra y Zierbena, que no estaban acostumbrados a estar en la segunda tanda, cambiaron su ritmo y rápidamente dejaron tanto a Ondarroa y San Juan, como a Lekittarra y Ares.

Eso se mantuvo durante el resto de una tanda en la que se coronó Donostiarra, seguida de Zierbena y Ondarroa, que finalmente quedaron por delante de las embarcaciones de la primera manga, algo que no pudo hacer San Juan, que quedó por detrás de los de Pendo, lo que supuso una alegría para cerrar, de la mejor manera posible, su mejor fin de semana hasta la fecha en esta temporada.

Por último, en la tanda de las mejores embarcaciones, Orio, que compitió en casa, voló en su campo de regatas para adjudicarse su tercera victoria de la temporada. Ahora, la Eusko Label Liga hará su primera parada en Galicia para disputar las banderas de Chapela y Bueu.