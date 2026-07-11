Sara Guerrero finaliza en el “top 50” en la prueba de Hamburgo

Sara Guerrero, en imagen de archivo, antes de empezar una prueba Cedida

Con la baja a última hora de Miriam Casillas, todo el peso de la comarca recayó en Sara Guerrero. La naronesa, que está acostumbrada a la presión, fue de más a menos en las Series Mundiales de triatlón que se celebraron en Hamburgo y finalizó en el puesto número 46.

Desde ante de comenzar la prueba, ya se sabía que iba a ser muy complicado finalizar entre las primeras posiciones debido al altísimo nivel de inscritas. No en vano, a esta cita alemana acudieron la luxemburguesa Jeanne Lehair, Beth Potter, Leonie Periault, Tilda Mansson o Lisa Terstch, entre otras. Todas lo hicieron con el objetivo de conseguir unos puntos muy valiosos para la clasificación para los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028. Así, que nadie se iba a guardar nada.

No obstante, ese cartel de lujo no asustó a Guerrero, que realizó un segmento de natación muy bueno, manteniéndose en un grupo de cabeza muy amplio, que estaba liderado por Bianca Seregni cuando se llegó al cambio a la bicicleta. Sin embargo, en esta parte de la carrera, fue la debutante Fanni Szalai quien intentó una escapada que fue neutralizada por un grupo de 35 atletas entre las que se encontraban Periault, Tertsch y Potter, mientras que Guerrero, entre otras, se quedó algo rezagada.

Aun así, la naronesa siguió apretando para no llegar muy descolgada a la parte de la carrera a pie. En este último segmento de la prueba, la del Náutico de Narón reunió todas las fuerzas que le quedaban para escalar puestos como fuera. Con todo, apenas logró recuperar unos pocos para finalizar en el “top 50” como tercera mejor española tras ser superada por Marta Pintanel y Ana Carballo, en una competición en la que ganó la francesa Periault.