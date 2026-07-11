Mugardos acaba quinta en la primera ronda en Bueu

Mugardos, en acción durante una regata Jorge Meis

En la primera de las dos regatas previstas que se van a celebrar en Bueu, el Club do Mar de Mugardos dejó claro que puede aspirar a mucho más en la Liga Galega de traineras al ganar su serie y finalizar en la quinta posición en la general. Remo Narón y A Cabana-Ferrol, por su parte, tuvieron una actuación un poco más discreta, al ser séptima y octava, respectivamente.

Esta XXXI Bandeira Concello de Bueu llegó para romper con todo lo establecido. Lo primero es que al contrario que en las otras dos pruebas, sólo iba a haber dos tandas. Y lo segundo es que sería el primer sitio que repitiese jornada, pues este domingo, a las 12.00 horas, todas la embarcaciones volverán a surcar el agua. Esta nueva tesitura pareció sentarle muy bien a las locales, al menos cuando se llegó a la primera ciaboga.

Y es que el trío comarcal copó las tres primeras posiciones con un tiempo casi calcado –A Cabana giró en 4:53 y Mugardos y Narón tres segundos más lento–. Esas diferencias se mantuvieron hasta la mitad del largo de vuelta, cuando Mugardos cambió el ritmo y dejó a sus dos compañeras atrás, igual que había hecho previamente con Castropol y Cesantes-Rodavigo.

Los mugardeses, que se sintieron muy cómodos durante toda la prueba, no aflojaron el ritmo y siguieron volando, mientras que sus vecinos ferrolanos y naroneses pugnaba por la segunda plaza de una manera reñida. Finalmente, tras hacer el último viraje, serían los de A Gándara quiénes adelantaran a los de A Cabana. Con todo, finalizaron a más de diecisiete segundos de Mugardos, que tenía serias opciones de meterse entre la mejores traineras de esta prueba.

Sin embargo, esas aspiraciones rápidamente se disiparon, pues en el primer paso por la ciaboga, ya le endosaron casi medio minuto. Y es que las cinco embarcaciones en liza –Tirán-Pereira, Mecos, Samertolameu, Bueu y Cabo da Cruz– estaban aprovechando al máximo las perfectas condiciones del agua.

Eso, unido a unas plantillas más completas llamadas a estar en la ACT, fue apagando poco a poco el sueño mugardés de colarse entre las mejores traineras. Pero, en el último tramo, Bueu perdió fuerzas y quedó por detrás de un Mugardos que acabó en la quinta posición, sumando unos valiosos puntos para la general y conseguir la salvación, algo por lo que seguirán luchando hoy en una nueva bandera.