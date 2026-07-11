Ares da un paso adelante en Castro Urdiales

Ares, durante una regata Aitor Arrizabalaga / ACT

La XIV Bandera Caixabank, disputada en la localidad cántabra de Castro Urdiales, supuso un pequeño cambio para el Remo Ares. La trainera local recuperó parte de las sensaciones perdidas a pesar de finalizar en la undécima posición.

Con la ilusión, esperanza y confianza en mejorar los resultados cosechados en las tres primeras regatas, saltó al agua la “Santa Olalla de Lubre”. Los de Pendo querían dejar atrás todo lo negativo que pasó y mirar hacia el futuro con una sonrisa de haber hecho un gran trabajo y conseguir unos puntos muy valiosos para acercarse a la salvación.

En esa misma tesitura también estaban Chapela, Santurtzi y Lekittarra, que compartían serie con Ares y tenían una pequeña ventaja por los grandes éxitos que cosecharon previamente. Aun así, sabían que en esta regata en Castro Urdiales podía cambiar todo y por eso empezaron todos muy concentrados. Durante los primeros metros, la igualdad entre las cuatro traineras se pudo palpar, pues todas estaban separadas por tres segundos, con múltiples cambios en el liderato. Con todo, en los últimos trescientos metros de este primer largo, Lekittarra pareció coger algo de ventaja, seguido de un Ares que se quiso tomar las cosas con algo de calma, pues estaba cómodo con el ritmo que marcaba su rival.

Sin embargo, a la hora de virar, Chapela, que entró mejor, les recortó a las dos embarcaciones, pero fue todo un suspiro, porque tanto la “Santa Olalla” como los de Lekittarra cogieron dos olas de la mejor manera y lograron distanciarse hasta los ocho segundos, algo que minó un poco la moral tanto de Chapela como de Santurtzi. Con todo, la trainera vasca aprovechó una corrección que tuvieron que hacer los de Pendo para asaltar el liderato.

Aun así, todavía quedaba mucha regata por disputarse y era posible la remontada. Eso lo hizo saber el técnico aresano, que pidió a los suyos que siguiesen igual, que podían coger tanto a Lekittarra como a Santurtzi y distanciarse de una Chapela que incrementó el ritmo y se puso a su par. Desde ese punto tras el viraje hasta la tercera ciaboga, ambas traineras gallegas pelearon por evitar esa última plaza justo antes de encarar el último largo.

Ahí, todas las participantes aumentaron el número de paladas, dieron todo lo que tenían para conseguir esa victoria parcial, que fue a parar a manos de Lekittarra, que fijó el crono en 21:55.73, seguido de Santurtzi (22:04.74) y Ares (22:14.18). Mientras, en esta ocasión, Chapela (22:33.36) finalizó en la última plaza.

Errores y remontadas

Ahora, una vez hecho el trabajo, las dos traineras gallegas, especialmente Ares, prestaron mucha atención a las dos tandas que restaban por disputarse, pues los de Pendo confiaban en poder meter a alguna entre ellos y sus vecinos para así recortar la máxima cantidad de puntos y no descolgarse en la clasificación.

El primer turno en el que se fijaron fue en el que competían una sorprendente Donostiarra, que era la quinta clasificada en la general, San Juan, Hondarribia y Ondarroa. Todas ellas tenían la presión de mejorar los registros de sus predecesoras y establecer unos tiempos muy competitivos para poder soñar con entrar entre las cuatro mejores embarcaciones.

Sin embargo, en el primer largo el cuarteto en liza mejoró el crono que se había marcado previamente, lo que no hizo que la esperanza decayese un poco. Con todo, la fortuna sonrió a Ares, pues en la segunda ciaboga, Donostiarra, que iba volando, se pasó la baliza por llevar demasiada velocidad y tuvieron que dar la vuelta para avanzar correctamente. Esa maniobra no sólo le hizo perder el liderato, sino ceder 42 segundos que tenían que recuperar para no finalizar en un último lugar que ocupó durante todo el tercer largo. Pero en el último, volvió a volar para reducir esa desventaja tan grande para ser tercero en su serie y tercero provisional en la clasificación general a falta de una serie.

En esa última ronda que estaba prevista en Castro Urdiales, era el turno de las mejores –Orio, Zierbena, Getaria (que se estrenó en esta ronda) y Bermeo-Urdaibai–, que no iban a dar ninguna opción. Y así fue, ya que Bermeo, que fue la ganadora, no dio opciones a sus rivales. Ahora, es el turno de recuperar fuerzas antes de encarar este domingo una nueva regata, la Orioko XXXVI. Estropada - Orio Kanpina XIV.