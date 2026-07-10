Hamburgo, paso previo a Los Ángeles

Sara Guerrero espera continuar con su gran estado de forma Cedida

Después de su abandono por una lesión en el pie en la tercera prueba de la Series Mundiales, Miriam Casillas regresa a una competición. Además, no lo hará sola, puesto que la naronesa Sara Guerrero la acompaña en la cita que se disputa este sábado en Hamburgo.

La última vez que la pacense entró en liza no le salieron nada bien las cosas. A pesar de comenzar muy bien en la prueba de natación, estando entre las quince primeras clasificadas, la situación se complicó cuando llegó el cambio al segmento de ciclismo, en el que perdió algo de comba, pero seguía en el grupo de cabeza. Sin embargo, en la carrera a pie, la del Triatlón Ferrol se lastimó un pie, lo que le hizo abandonar y perderse varias competiciones. Ahora, regresa con mucha fuerza para dejar atrás esa experiencia negativa en Japón y volver a disfrutar en la prueba que se disputa en Alemania.

No en vano, esta cita volverá a reunir a la élite mundial en un recorrido urbano que se ha convertido en un clásico. Además de por esta situación, la carrera tendrá especial relevancia pues repartirá puntos muy decisivos tanto para el título mundial como para la clasificación olímpica hacia Los Ángeles 2028. Allí quiere ir tanto Casillas, en los que serían sus cuartos Juegos, como una Sara Guerrero que está en plena forma.

Las dos triatletas forman parte de una convocatoria de la selección española que completan Marta Pintanel y Ana Carballo, en la categoría femenina, y David Cantero, Alberto González, Roberto Sánchez Mantecón, Antonio Serrat e Izan Edo, en la masculina. Precisamente ellos serán los que habrán el fuego a partir de las 13.15 horas, mientras que las chicas no empezarán hasta las 15.00 horas. Todos estos deportistas buscarán estar entre los diez mejores, pues serán los puestos que mayor puntuación les den para cumplir con los dos grandes objetivos. Con todo, Guerrero y Casillas no le tendrán nada fácil, pues hay inscritas deportistas de altísimo nivel.

Por ejemplo, volverá a estar en liza Jeanne Lehair. La luxemburguesa es la única que participó en las cuatro pruebas de las Series Mundiales, en las que cosechó dos bronces (en Samarcanda y Yokohama), además de un cuarto y un quinto puesto. Tampoco pueden perder de vista a Beth Potter, que se subió cuatro veces al podio en Hamburgo. Además, fue la ganadora en Samarcanda, por lo que si repite resultado la devolvería a lo más alto de la clasificación. Por último, también entrarán en acción Leonie Periault, Tilda Mansson o Lisa Terstch, que llega tras haberse proclamado campeona de Europa en Tarragona. Sin duda, una lista de mucho nivel a la que deberán enfrentarse las dos representantes de la comarca.

El relevo

Asimismo, en función del rendimiento que muestren tanto Casillas y Guerrero como Carballo o Pintanel hará que el cuerpo técnico formado por Iñaki Arenal y Benito de Torres tengan que romperse la cabeza por ver que dos triatletas forman parte del cuarteto mixto que competirá el domingo, a partir de las 17.30 horas.

Esta, sin duda, será la prueba más importante para España del fin de semana, puesto que la selección aspira a entrar en los puestos de honor tras haber conseguido una importante victoria en la competición de Chengdu, en la que estuvo Guerrero, y un tercer puesto en la que se disputó en Quiberon. Por lo que todos los representantes de la delegación española acuden con mucha ilusión a unas Series Mundiales de Hamburgo que, además, otorgarán al cuarteto vencedor las cuatro primeras plazas directas para estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.