Ferrol vuelve a reunir a la élite de la vela gallega

Imagen de la pasada edición de la regata en la ría de Ferrol Daniel Alexandre

La ría de Ferrol acogerá, otro año más, a la élite del panorama autonómico con motivo de la decimoquinta edición de la regata de vela ligera. En concreto, esta prueba, que está organizada por la ACRD Grupo Bazán en colaboración con el Concello, se disputará este sábado y el domingo, siendo las instalaciones náutico-deportivas de A Cabana la base logística.

La prueba, que está destinada a las clases Optimist, ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 6 Máster, contará con una participación aproximada de 50 embarcaciones, que se enfrentarán a seis pruebas distribuidas en tres mangas cada día.