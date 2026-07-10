Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Vela

Ferrol vuelve a reunir a la élite de la vela gallega

La regata ría de Ferrol reunirá a más de cincuenta embarcaciones

Redacción
10/07/2026 04:25
Imagen de la pasada edición de la regata en la ría de Ferrol
Imagen de la pasada edición de la regata en la ría de Ferrol
Daniel Alexandre
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
liceo620
MCDONALDS 620X50

La ría de Ferrol acogerá, otro año más, a la élite del panorama autonómico con motivo de la decimoquinta edición de la regata de vela ligera. En concreto, esta prueba, que está organizada por la ACRD Grupo Bazán en colaboración con el Concello, se disputará este sábado y el domingo, siendo las instalaciones náutico-deportivas de A Cabana la base logística. 

La prueba, que está destinada a las clases Optimist, ILCA 4, ILCA 6 e ILCA 6 Máster, contará con una participación aproximada de 50 embarcaciones, que se enfrentarán a seis pruebas distribuidas en tres mangas cada día. 

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620