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Diario de Ferrol

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Pickleball

FIMO se prepara para acoger a lo mejor del circuito

Los mejores jugadores del territorio nacional competirán en Ferrol

Redacción
09/07/2026 20:41
Asís Garrido y Lucas Faraldo fuero recibidos por el alcalde de Ferrol por sus éxitos en el pickleball
Asís Garrido y Lucas Faraldo fuero recibidos por el alcalde de Ferrol por sus éxitos en el pickleball
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El crecimiento del pickleball en Ferrol continúa avanzando de manera inexorable. Después de los éxitos logrados por Asís Garrido y Lucas Faraldo, ahora llega la celebración de una prueba perteneciente al Pickle Pro Tour, el circuito oficial de este deporte. 

En concreto, desde este viernes hasta el domingo, FIMO acogerá esta competición que reunirá a los mejores jugadores de España e incluso a algún internacional, por lo que el espectáculo estará garantizado. Esta celebración, sin duda, sitúa a la ciudad en una posición privilegiada para que esta disciplina siga creciendo. 

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