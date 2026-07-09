El Ximnasia Ferrolterra regresa de Pamplona cargado de medallas

Tyesha Vicente, en acción Cedida

Después de unos días de mucha emoción y éxitos, el Ximnasia Ferrolterra ya está en casa. Además, lo hizo con un mochila llena de unas medallas que consiguió en el Campeonato de España de base que se disputó en Pamplona.

La entidad local acudió a tierras navarras para demostrar todo su potencial en la gimnasia artística y no falló, pues cuenta con un talento increíble. Así, en Base 5, es decir, los nacidos en 2015, el equipo formado por Lola Erezuma, Carmen Erezuma, Vega Vázquez y Lucía Vilar finalizaron en la tercera posición tras una gran competición.

A este éxito, le siguió el subcampeonato de España que consiguió Aroa Martínez en barra de equilibrios en Base 6 (2013). En esta misma división, Adara Cordeiro acabó cuarta en barra de equilibrios. Ese mismo resultado, pero en Base 10, fue el que obtuvo Tyesha Vicente Humphries en suelo. Además, sumó un bronce en barra y un cuarto puesto general en los cuatro aparatos. Por último, también hay que destacar el papel de Daniela Fernández en Base 4, ya que finalizó cuarta en paralelas asimétricas.