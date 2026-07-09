El Marina Ferrol vive una gran experiencia en Torremolinos

El equipo del Marina Ferrol, antes de un encuentro Fegan

El equipo cadete del Marina Ferrol vivió una grandísima experiencia en el Campeonato de España de waterpolo que se celebró en Torremolinos. El conjunto ferrolano que acudió allí como campeón gallego, finalizó en el puesto 19 después de afrontar duros partidos ante el Sestao (10-5), el Encinas Boadilla (23-5), el Carthago (10-7) y el CW Logroño, ante el que perdió en penaltis. Pero no se fue de vacío, ya que venció al Illes Balears (10-7).