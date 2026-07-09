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Waterpolo

El Marina Ferrol vive una gran experiencia en Torremolinos

El equipo ferrolano disputó el Campeonato de España cadete

Redacción
09/07/2026 20:31
El equipo del Marina Ferrol, antes de un encuentro
El equipo del Marina Ferrol, antes de un encuentro
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El equipo cadete del Marina Ferrol vivió una grandísima experiencia en el Campeonato de España de waterpolo que se celebró en Torremolinos. El conjunto ferrolano que acudió allí como campeón gallego, finalizó en el puesto 19 después de afrontar duros partidos ante el Sestao (10-5), el Encinas Boadilla (23-5), el Carthago (10-7) y el CW Logroño, ante el que perdió en penaltis. Pero no se fue de vacío, ya que venció al Illes Balears (10-7).

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