El Folixa, presente en el Mundial de barco dragón

Tania Casal y Elena Corral, con el resto de la delegación española Cedida

Como no podía ser de otra manera, Ferrolterra, y más en concreto As Pontes, estará presente en un Mundial. Se trata del Campeonato del Mundo de barco dragón que se disputa en Munich. Hasta allí se desplazaron Tania Casal y Elena Corral, deportistas del Club Náutico Folixa, para dejar su impronta con la selección española de esta modalidad de piragüismo.

Tania, por su parte, competirá en la categoría BSC (Breast Cancer Survivors), una modalidad reservada para supervivientes de cáncer de mama que combina deporte y promoción de salud. Mientras tanto, Elena lo hará en la categoría sénior A, donde se enfrentará a las mejores embarcaciones europeas en un certamen de alto nivel.