Antón Fuentes, el nuevo talento del baloncesto ferrolano

Anton Fuentes, antes de un partido con el BBCA Cedida

Siempre se ha dicho que Ferrol es una ciudad de baloncesto y así es. Desde los tiempos del OAR hasta ahora con el Baxi, este deporte siempre ha situado a la ciudad en la élite, pero también hay otros clubes más humildes, como el Basket School o el Costa Ártabra, que se dedican a formar a las futuras estrellas de esta modalidad. Así, emergieron Pablo Mera y Jorge Niebla (Real Madrid), Diego Niebla (Joventut), que son los talentos más brillantes de la ciudad naval.

Ellos simplemente siguieron un camino que ahora están ampliando para que nuevas generaciones transiten por él. Uno de los que se va a aprovechar de ello es Antón Fuentes. Este joven ferrolano es la nueva perla del BBCA. No en vano, a pesar de acabar su cuarta temporada, “tiene unas grandísimas cualidades. Además, le acompañan sus condiciones físicas, pues mide 1,90 metros con apenas trece años”, apunta Pablo Rodríguez, director deportivo del club. “La temporada pasada fue tercero de Galicia con su equipo de Costa Ártabra jugando el Campeonato de España mini. Este año ha competido entre los mejores de Galicia siendo Preinfantil. Comparte equipo con una de las generaciones más talentosas del club que le ha llevado a evolucionar muy rápido en su juego”, prosiguió un directivo que está encantado de que salgan continuamente promesas.

Esa mejoría constante llevó al joven Antón a disputar la campaña pasada el Campeonato de España mini con la selección gallega y este año, acudirá con el combinado nacional sub 13 a unas jornadas de tecnificación de 3x3 que se celebran en Zaragoza del 13 al 16 de julio en las que espera seguir creciendo.

Además, no estará solo, pues otro talento de la comarca, como es Carmela Permuy, jugadora del Baxi, también fue convocada por España sub 17 para vivir estas jornadas, en su caso tendrá que ir a Madrid del 16 al 19. La pontesa, que ya debutó con el primer equipo ferrolano antes de sufrir una lesión de rodilla, es, sin duda, otra de las estrellas que tiene un firmamento del baloncesto comarcal que espera expandirse más gracias al buen hacer de los deportistas y sus clubes de formación.