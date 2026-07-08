Lucía Saura se corona en Zaragoza

Lucía Saura posa con su premio por haber ganado la competición Cedida

El cinco de julio de 2026 será una fecha que Lucía Saura no olvidará jamás. Como tampoco lo hará con Zaragoza y su pabellón Siglo XXI. Y es que ese día y en ese recinto, la naronesa conquistó su primer Campeonato de España cadete individual después de realizar un torneo en el que estuvo inalcanzable para todas sus rivales. Además, no contenta con ese oro, también sumó una medalla de bronce en el dobles femenino junto a la asturiana María Riestra. Eso, sin duda, fue el broche perfecto a un certamen en el que el Tenis de Mesa Narón sacó otra presea, también hubo más bronces, gracias a Julia Guerra, en el dobles mixto sub 21 y dobles femenino, al igual que Sofía Couce y Candela Montero, en juvenil, así como el equipo Celta Ingenieros.

El camino de Saura comenzó directamente en el cuadro principal, concretamente en dieciseisavos de final, ronda en la que se enfrentó y venció por la vía rápida a Paula López (0-3). Ese inicio le dio mucha confianza a la naronesa, que aguardó con impaciencia a su oponente en cuartos, que fue la catalana Cristina Estivill. En este enfrentamiento, “Lucisaurus” se tuvo que exprimir al máximo debido al alto nivel de su oponente, que no dejó de luchar hasta el final.

Sin embargo, era el día de Lucía, que logró vencer por 2-3. Ese susto le sirvió para comprender que no podía relajarse ni un ápice si quería conquistar el título, por lo que cuando se reanudó la competición con las semifinales, volvió a mostrar esa versión letal y se deshizo, en un abrir y cerrar de ojos de Marta Perales, a la que venció por 3-0, con parciales de 11-7, 11-5 y 12-10. Sólo quedaba un pasito más para tocar la gloria. Para ello, debía superar a una Alba Prado que accedió a la final tras vencer a Sofía Carro por 3-2, con parciales de 11-5, 11-9, 10-12, 6-11 y 11-9.

Quizá ese cansancio le influyó el último partido o es que el nivel de la del Tenis de Mesa Narón fue soberbio, pero lo cierto es que se llevó el título de manera cómoda, tras ganar por 3-1 (11-2, 6-11, 14-12 y 11-7). Sin duda, será un partido y un día que siempre quedará en su memoria.

Más éxitos

Pero ahí no acabó la cosa, porque previamente, ya se había adjudicado la medalla de bronce en la modalidad de dobles femenino junto a la asturiana María Riestra. Un metal que consiguieron después de dejar por el camino a las duplas formadas por Salomé Morales y María Martínez y Alba Prado y Emma Álvarez. Sin embargo, cuando llegó el duelo de semifinales, la local y la de Gijón cayeron en un igualado partido ante Paula López y Leire Martínez. Aunque esa derrota dolió, supo menos amarga el adjudicarse el bronce. Por último, la participación de Saura llegó a su fin con el dobles mixto, modalidad en la que formó pareja con Jaime Pérez y en la que finalizaron en un meritorio quinto lugar.

Aparte de esos éxitos logrados por Lucía, también hubo más en la delegación naronesa que se desplazó a Zaragoza. En esa última modalidad en la que compitió “Lucisaurus”, también lo hizo Julia Guerra en la categoría sub 21. Su compañera, que formó equipo con Alberto Suárez, conquistó el bronce después de vencer a Gonzalo Zaballos-María Alia y caer ante Ángela Rodríguez-Gabriel Sánchez. De igual manera, también obtuvo la misma medalla en dobles femenino con Valentina Bahamonde. Esas preseas le sirvieron para olvidar su caída en la fase de grupo en el cuadro individual, en el que quedó tercera.

Asimismo, también hubo más representación local. Por ejemplo, en la categoría juvenil fueron Sofía Couce y Candela Montera, que fueron quinta y novena en individuales, respectivamente. Mientras que en dobles femeninos se adjudicaron el bronce. Por último, en mixtos Candela, junto a Miguel Ángel Cabezas, fue quinta, y Sofía, con Iván Puertas, novena. Respecto a la categoría alevín, el Tenis de Mesa Narón se quedó a la puertas de las medallas, ya que Bella Martín y Valeria Piñón fueron quintas por parejas, además de sumar un noveno puesto en ‘singles’. En la modalidad mixta, Valeria, con Jacobo Hervas, acabó quinta; Bella, con Hugo Abellán, decimoséptima; y Lía Vila, junto a Jan Fernández, “top 30”.

Mientras, en la categoría más pequeña, en prebenjamín, Haoli Bi acabó en la novena plaza en el cuadro individual, y Erick Rodríguez, decimoséptimo. Celia Sanz, con Nour Slamti, acabó novena en dobles infantil.

Por último, a nivel equipos, el Celta Ingenieros –en el que estaban Julia y Candela–, que compitió en juveniles, se llevó un bronce. El As Cremosas Cakes, por su parte, acabó noveno en cadete femenino. Además, el Club do Mar benjamín, que contó con la presencia de Haoli Bi, acabó entre los veinte mejores clubes.