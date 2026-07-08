La delegación comarcal comienza con buen pie la Liga Provincial de piragüismo

La delegación local rindió a gran nivel Cedida

El V Circuito de piragüismo Deputación da Coruña no pudo comenzar de mejor manera para la delegación comarcal. En esta prueba, celebrada en A Coruña, los éxitos se multiplicaron en las distintas categorías que entraron en liza.

Desde el primer momento, las victorias llegaron desde inicio, puesto que en benjamines, Vega Rodríguez (Cabanas KDM) se hizo con el triunfo, con Maya Allegue, del Firrete, en tercer lugar. Así, Lola Bustillo también fue la vencedora en prebenjamín, al igual que hizo Aarón Vázquez (Firrete) en la categoría benjamín masculino. Sin duda, un gran inicio de competición, pero todavía quedaban muchas más medallas por repartirse.

Por ejemplo, en alevines, en la final B, hubo un doblete gracias a Javier Filgueira (Grupo Xuvenil As Pontes) y Antón Contelo (Firrete), mientras que en la final A triunfó Unai Penabad, con Nizan Dopico, en tercer lugar.

En la categoría infantil, Raúl Pérez fue segundo en la final b de K-1, con su compañero en el Firrete Diego Monzón liderando en la otra eliminatoria. En ella, además, estuvo escoltado por el naronés Oskar Niebla. Por último, esta primera jornada de la Liga Provincial se cerró con la victoria del pontés Daniel Ferro (Grupo Xuvenil) y el tercer puesto de su compañero Xoel Timiraos.