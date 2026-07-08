José Manuel Rouco vuela en Melilla

José Manuel Rouco, al final de la prueba estatal Federación Española de Ciclismo

Narón ya tiene un nuevo campeón en ciclismo. Siguiendo la estela de los hermanos Veiga (Marco y Sergio), José Manuel Rouco logró este nuevo hito en el certamen nacional escolar en BTT que se disputó el pasado fin de semana en Melilla.

La joven promesa, además, no logró un título más, sino que lo hizo de la mejor forma posible, arrasando en una prueba en la que hubo muchísimo nivel. Compitiendo bajo los colores de la selección gallega, Rouco se empleó a fondo en la categoría infantil para sumar una importante victoria tanto para su combinado como para él.

Por ello, no se guardó ni un ápice de energía y voló sobre el trazado de Melilla, hasta sacarle casi treinta segundos a un Daniel Saez, que fue segundo. Sin duda, un gran éxito para la comarca, como así lo fueron el quinto lugar de Lara Fernández, en cadete, y el sexto de Sara Cerezo, en infantil.