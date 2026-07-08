Hermida y Diz triunfan en Logroño

Blanca Hermida, Naila Rañales y David Diz, durante el Campeonato de España máster Cedida

Da igual si es en categoría máster, en la absoluta o en la base, los clubes de la comarca siguen asombrando allá por donde van. En esta ocasión, lo hicieron por partida doble. Primero, el Natación Ferrol deslumbró en el Campeonato de España máster logrando dos medallas de oro, dos platas y dos bronces. Posteriormente, se proclamó subcampeón por clubes del certamen autonómico, donde el Marina Ferrol y el Náutico Narón también tuvieron un papel destacado.

Ese fin de semana no pudo comenzar de mejor manera. Una pequeñísima delegación local –sólo fueron tres nadadores– puso rumbo hasta Logroño, concretamente al Centro Deportivo Municipal Las Norias, para disputar un Nacional máster en el que había inscritos más de 1.600 deportistas pertenecientes a 198 clubes de toda España. Esas cifras asustarían a cualquiera, pero no a Blanca Hermida, David Diz y Naila Rañales. El trío dejó el miedo atrás y saltó a la piscina sin ningún temor, sabedor de que podía ganar a cualquiera y así lo demostró.

Primero fue el turno de Hermida, que se coronó campeona de España en 200 mariposa. Pero ahí no quedó su palmarés, sino que sumó dos platas en 400 libre y 100 mariposa, respectivamente, y un bronce en 200 libre.

Impulsado por su compañera, Diz replicó ese primer lugar en la misma disciplina, –200 mariposa–. Además, de acumular un bronce en 400 estilos, un noveno en 100 mariposa y un decimoséptimo en 50 espalda, confirmando su regularidad en un campeonato de mucho nivel. Por último, Naila Rañales no tuvo tanto éxito como sus compañeros, pero cerró el certamen con un “top 20” en 200 estilos, y estar entre las 30 mejores nadadoras en 100 y 200 libre.

El Campeonato Gallego

Esos éxitos se replicaron en Ourense, donde el Natación Ferrol se proclamó subcampeón autonómico por clubes en categoría absoluta. Todos esos logros fueron gracias a la aportación de Sergi Navarro (oro en 100 y 200 espalda y plata en 50 espalda), Mario Maneiros (oro en 800 y 1.500 libre y bronce en 400 libre), Daniel Seijo (oro en 50 braza, plata en 100 braza y bronce en 100 libre), Tadeo Tabeira (plata en 100 mariposa), y Aroa Jiménez (plata en 400 estilos).

Además de llevarse el oro en el relevo 4x50 estilos, plata en el 4x100 estilos y en 4x200 libre. De igual manera, los júniors también tuvieron un papel destacado Lucía Villarnovo (plata en 200 espalda, 100 y 200 libre; bronce en 200 espalda, 200 y 400 libre, en la categoría absoluta), Miguel Graña (bronce en 100 libre y 50 y 100 braza) y Ange Hernández (bronce en 50 braza).

Pero ellos no fueron los únicos, ya que los representantes del Náutico de Narón y del Marina Ferrol regresaron a casa llenos de medallas. Así, por parte de la entidad naronesa sobresalieron Sara Pérez (plata en 50 braza), Daniel Meizoso (plata en 100 espalda y 200 libre; y bronce en 200 espalda), Paula Albes (oro en 400 estilos) y Álvaro Piñeiro (bronce en 200 libre).

Mientras, por parte del Marina lo hicieron Teo Sanesteban (oro en 100 y 200 espalda y en 200 estilos), Nicolás Astigarrabia (oro en 50 braza y plata en 200 estilos) y Marina Carrasco (oro en 200 espalda). Sin duda, un gran fin de semana para la natación local.