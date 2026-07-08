El Rallyshow Deputación da Coruña regresa por todo lo alto con cuatro campeones mundiales

Imagen de la primera edición del Rallyshow Cedida

Después del éxito cosechado el año pasado, el Rallyshow Deputación da Coruña regresa con más fuerza que nunca a As Pontes. Esta prueba, organizada por el concello, el organismo autonómico y Forcarei MotorSport, se disputará el 16 de agosto en un circuito de la villa que acogerá a cuatro campeones del mundo, algo que “é un auténtico orgullo para nós poder reunilos no mesmo sitio. Agardamos que veña moita xente e que gocen deste evento deportivo que se quere convertir nunha referencia no seu ámbito”, apuntó el alcalde pontés y presidente da Deputación, Valentín González Formoso.

En concreto, acudirán Stig Blomqvist –campeón mundial en 1984 con el mítico Audi Quattro– , Miki Biasion –bicampeón en 1988 y 1989–, Petter Solberg –venció en 2003 con Suburu en rallys y también en rallycross– y el incombustible Luis Moya, que triunfó en dos ocasiones (1990 y 1992) junto a Carlos Sainz.

Asimismo, el histórico copiloto coruñés volverá a ejercer de padrino en esta segunda edición, lo que refuerza la importancia de una prueba que el año pasado acogió a más de cuatro mil espectadores que disfrutaron de una auténtica fiesta del motor.

De igual manera, también está confirmada la presencia de Alberto Meira, Jorge Pérez, Antón Pérez y Daniel Berdomás, grandes nombres del panorama gallego del automovilismo. El que faltarán en esta ocasión será un Víctor Senra, vencedor el año pasado, que se tomó un tiempo fuera de la competición por un problema de salud.

Aparte del Rallyshow, también habrá exhibiciones de drift y carcross, así como exposiciones de vehículos, simuladores y un circuito para los más pequeños. Todo ello para que todo el mundo viva una auténtica fiesta del motor.