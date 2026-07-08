Cedeira deja su impronta en el Nacional

Los representantes del Remo Cedeira posan con sus medallas Cedida

El remo comarcal continúa demostrando toda la calidad que atesora en el mundo del remo. En esta ocasión, tanto el Cedeira como el San Felipe y el Ares asombraron en el Campeonato de España de esta disciplina alevín e infantil que se celebró en Sevilla. No en vano, el club cedeirés finalizó en la tercera posición en la clasificación por equipos al sumar dos oros y dos platas, mientras que el ferrolano se quedó a las puertas en varias pruebas.

Una pequeña, pero selecta delegación comarcal se desplazó hasta La Cartuja para disputar ese Nacional en el que el nivel iba a ser altísimo, ya que se juntaban los mejores talentos del país. Pero eso poco importó, porque los representantes de Ferrolterra estaban preparados para superar a sus rivales. Así, los primeros en empezar la competición fueron los alevines. Las que abrieron el fuego fueron Lola Viguera y Jennifer Pazos (San Felipe), que tras una serie muy igualada finalizaron en la quinta posición. Un lugar por encima, en la eliminatoria mixta, acabaron Mario Díaz y Catalina Pena. El primer dúo, que tuvo que pasar por la repesca, logró solventarla sin problemas y clasificarse para una final B en la que acabaron cuartas, mientras el equipo mixto finalizó sexto en la final A, cerrando así un gran campeonato.

Esos pequeños éxitos sólo fueron el comienzo, pues ahora, sus compañeros querían continuarlos en el cuadro masculino. Y vaya si lo hicieron, porque José Cancio y David Pena (San Felipe), así como Diego Bereijo y Manuel Alejandro Rodríguez (Remo Cedeira), dominaron las eliminatorias, adjudicándose las victorias parciales. Sin duda, fue un gran inicio, que prolongaron en las semifinales, ya que mientras los cedeireses ganaron su serie, los ferrolanos ocuparon el segundo lugar tras ser superados en los últimos metros por Lucas Lozano y Rafael Cabanillas (Real Círculo de Labradores de Sevilla). No obstante, eso dio igual porque lo realmente importante venía después, esa final donde estaba en juego ser el campeón de España alevín.

Las dos duplas dieron su máximo para ser los vencedores, pero Lozano y Cabanillas superaron, por apenas dos segundos, a Bereijo y Rodríguez, mientras que Cancio y Pena se quedaron a menos de cinco décimas de subirse al podio. Por último, en este cuadro continuaron los premios, puesto que Sofía Fernández y Claudia Pérez coparon las dos primeras posiciones en la final de skiff femenino. Pero esas medallas logradas no serían las únicas que conseguiría el Remo Cedeira, puesto que todavía quedaba el certamen infantil, en el que también había muchos aspirantes tanto del club de la villa como del San Felipe y de Ares.

Así, entraron en liza Leire Hermida, en skiff, que acabó segunda en su eliminatoria; Aila Sánchez, que fue tercera; y la dupla conformada por Lucas Neiras y Rubén Bellas, terceros. Todos ellos se metieron con solvencia en las semifinales. En esta penúltima ronda, Hermida y Sánchez siguieron de la misma manera, mientras que el dúo cedeirés finalizó quinto, por lo que se clasificó a la final B, logrando el cuarto lugar.

Pero, sin duda, el último éxito fue el oro conseguido por Leire, que voló en La Cartuja para situar a Cedeira en el podio de los mejores equipos. Eso también intentó hacerlo Aila, que se quedó a apenas unos segundos de subir al cajón y cerrar así un fin de semana casi perfecto para el remo comarcal.