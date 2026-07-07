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Atletismo

Pedro Osorio finaliza en la sexta posición y sin mínima europea en el Meeting de Barcelona

El ferrolano lideró parte de la prueba, pero se desfondó en los últimos metros

Redacción
07/07/2026 21:32
Pedro Osorio, durante una prueba
Pedro Osorio, durante una prueba
Alejandro Sancho | Sportmedia Contenidos
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Era una misión muy complicada, pero Pedro Osorio tenía esperanzas de conseguir esa mínima que le permitiese ir al Campeonato de Europa que se celebrará en Birmingham. Sin embargo, a pesar de su esfuerzo, el ferrolano no logró conseguir la marca necesaria después de una carrera un tanto accidentada en el Meeting Internacional que se celebró en Barcelona.

En una poblada competición de 800, todos partieron con el mismo sueño, mejorar sus respectivos registros y así emprender su aventura europea. Además, para intentar conseguirlo, contaron con una liebre que les marcase el ritmo necesario para lograrlo.

Así, nada más empezar la carrera, Pedro Osorio, que se le vio con muchas ganas, rápidamente cogió la primera posición de la prueba, demostrando que estaba en un gran estado de forma. El pupilo de Tomás Pérez mantuvo un ritmo muy alto durante el primer paso por el 400, pero una vez que se fue la liebre y le empezó a pesar el cansancio, se fue desfondando progresivamente.

Sus rivales, que se peleaban por una posición, provocando alguna caída, lo aprovecharon para adelantarle. Finalmente, Osorio acabó sexto y sin la mínima europea, mientras que Guilherme Orenhas, Josue Le Cadre y Thomas Marques ocuparon el podio.

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