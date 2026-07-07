Lluvia de medallas para el Arco Narón en la Liga Galega

El Arco Narón dominó en varias categorías en la última jornada de la Liga Galega Cedida

A pesar del calor que reinó en la quinta y última jornada de la Liga Galega de tiro con arco, ésta vino cargada con una lluvia de metales que refrescó tanto al Arco Narón como al Arco Ferrol. Y es que entre las dos entidades sumaron siete medallas, demostrando la buena salud que tiene Ferrolterra en esta disciplina.

Además, estas preseas llegaron de todos los colores y en las distintas categorías, lo que habla muy bien del trabajo que se realiza en la comarca. Así, en la categoría recurvo benjamín, Carla Rodríguez, que se estrenó en competición oficial, fue la mejor al sumar 467 puntos.

Ese mismo resultado, lo repitió Alba Oca, en la categoría alevín. Y es que la del Arco Narón, no sólo consiguió su récord personal con 605 tantos, sino que obtuvo la mejor puntuación tanto en el cuadro masculino como femenino. De hecho, le sirvió para superar a su compañero Saúl Gómez, que fue segundo, y a Mateo Bollaín (Arco Ferrol), que completó un podio muy local.

Mientras tanto, en recurvo sub 15 femenino, Paula Pérez continúo con los éxitos al adjudicarse la plata, con su amiga Adriana Rodríguez rozando el cajón, al ser cuarta. En la sub 18 mixto, Lua Teijeiro se adjudicó el primer puesto al conseguir su récord personal y batir la mejor marca de la temporada con 609 puntos. Además, estuvo acompañada en el podio por Iria Zaragoza, que fue tercera, mientras que Lía Lage, acabó quinta y Raquel Lorenzo, una posición por detrás.

En recurvo sénior, Daniel Rodríguez y Guillermo Javier Rodríguez acabaron en el “top 10”, con Ismael Lage, vigésimo. El último logro llegó con el oro de Ana María Fernández (Arco Ferrol), en recurvo +50, mientras que el cuadro masculino Luis Baamonde rozó el podio al ser quinto, con Eduardo Ponce y Manuel Brage, noveno y decimotercero, respectivamente.