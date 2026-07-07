Dani Robles cae contra Iván Sánchez en un combate muy igualado

Momento en el que la árbitra da a conocer la decisión de los jueces Cedida

En una auténtica oda al kickboxing, en la que la victoria pudo haber caído para cualquiera de los dos lados, el peleador local Dani Robles no pudo conseguir la victoria en el combate por el título ante Iván Sánchez en el AEFM4 que se disputó el pasado fin de semana en Tomelloso.

El deportista del Narón O Freixo acudió hasta esa localidad manchega para disputar una pelea en la que se podía proclamar campeón de la categoría K1 pro en -79 kilos y así dar continuidad al bronce que logró en el Campeonato de España hace apenas dos meses.

Enfrente tenía a un rival que también lo iba a dar todo para hacerse con ese cinturón, por lo que se esperaba una igualdad máxima y así fue. Durante los tres primeros asaltos, los dos peleadores exhibieron todas sus cualidades, propinando golpes casi imposibles para deleite de un público que no dejó de animarles en ningún momento. El combate estaba tan parejo que los tres jueces, al término de esa tercera ronda, tenían en sus hojas un empate claro.

Sin embargo, en el cuarto, la balanza se desequilibró ligeramente en favor de Sánchez, que se adjudicó el “round” después de que dos árbitros pusiesen de marcador 10-9 y el otro 10-8. En el quinto, Dani intentó reaccionar, pero no fue posible y su rival se llevó un título muy disputado.