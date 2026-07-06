Veiguela, Castro y Vázquez regresan bañados de oro

Bruno Castro mejoró nuevamente su mejor marca personal en triple salto | Cedida Joan Estruch/RFEA

Castellón volvió a ser el escenario de una nueva exhibición comarcal. La localidad de la Comunidad Valenciana fue testigo de cómo tres atletas de Ferrolterra se coronaban como los mejores en el Campeonato de España sub 18 que se disputó el pasado fin de semana.

A pesar de competir contra las mejores promesas nacionales, tanto Bruno Castro, como Irma Veiguela, Pablo Vázquez y Lola Vigo demostraron que están hechos de otra pasta. Y es que dio igual la modalidad en la que participaron, puesto que el resultado, casi siempre, fue el mismo, ellos en lo más alto del cajón.

Respecto a Castro, el ferrolano, que compite bajo los colores del Coruña Comarca, dominó en triple salto. El pupilo de Tomás Pérez no tuvo rival al volar hasta los 15,28 metros, lo que supone su mejor marca personal. Además, ésta justo llega a apenas diez días del inicio del Campeonato de Europa Sub 18 que se disputará en Rieti y en el que, con total seguridad, Bruno estará compitiendo para demostrar todo su talento.

Irma Veiguela destrozó el crono en el 1.500 Cedida

Pero eso no fue todo, porque la mugardesa Irma Veiguela, dirigida por Jose Carlos Tuñas, también voló, pero en su caso en el 1.500. La local se adjudicó la medalla de oro tras lograr su MMP al parar el crono en 4:29.11. Asimismo, este registro la sitúa en cabeza del ranking nacional de esta distancia. A ellos, se les unió Pablo Vázquez. El del Atletismo Narón también fue mejor en 2.000 obstáculos, lo que le permitió llevarse el oro y una mejor marca de 5:45.12. En cuanto a Lola Vigo, que fue novena en altura, intentó todo lo posible replicar los éxitos de sus compañeros, pero no le salió nada en esta competición estatal.