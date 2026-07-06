Suerte desigual para Alejandro Medín y Jorge Cagiao en el caluroso Rallye Rías Baixas

Alejandro Medín sumó otro segundo puesto RFEDA

La suerte volvió a ser desigual para Alejandro Medín y Jorge Cagiao en un caluroso Rallye Rías Baixas. Mientras que el ferrolano brilló con un segundo puesto en la Copa Hyundai, el naronés tuvo muchos problemas en el Supercampeonato de España y acabó en el puesto 43.

Sin duda, la fortuna no está acompañando al doble ganador de la CERA (Copa de España de Asfalto), a pesar de tener un inicio de prueba muy bueno, luchando con José Antonio ‘Cohete’ Suárez, Iván Ares, Diego Ruiloba y Álvaro Muñiz –que abandonó después de un fortístimo accidente tras el que se incendió el coche–.

Sin embargo, en el séptimo tramo sufrió una rotura en la rótula trasera tras una pequeña salida de pista, lo que le hizo despedirse de las opciones de victoria. Aun así, Cagiao no se rindió y siguió apretando para adaptarse mejor a su Toyota Yaris GR Rally2 y extraer su máximo potencial.

En el otro lado de la moneda estuvo Alejandro Medín. El ferrolano, durante la primera parte del rally, fue algo conservador, oscilando entre la tercera y la quinta plaza. Pero en el segundo, sacó todo el ritmo que lleva dentro y peleó por las victorias parciales siendo segundo en siete de ellas y logrando un ‘scratch’, lo que le permitió ser segundo en la general y seguir en la lucha por la Copa Hyundai.