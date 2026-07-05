Duro golpe para Ares en Zierbena

El Remo Ares, durante la prueba disputada en Bilbao Aitor Arrizabalaga / ACT

La tercera prueba de la Eusko Label Liga, la XLIII Bandera Petronor, supuso un duro golpe para el Remo Ares. En una cita en la que confiaban en romper su mala racha de este inicio de campeonato, la embarcación local finalizó en la última posición después de desfondarse en el segundo largo.

Tras una regata muy exigente en la ría de Bilbao, donde la tripulación aresana demostró una mejoría respecto a Madrid, ahora, en la primera prueba en mar, la que se celebraba en Zierbena, quería dar un paso adelante y demostrar todo su potencial y dejar atrás ese mal inicio en el que apenas sumaron tres puntos.

Con todo ello en la cabeza, salieron al agua los de Pendo. Además, en esta ocasión no lo hicieron solos, puesto que estuvieron acompañados en todo momento por las otras tres traineras con las que comparte tanda (Chapela, Santurtzi y Lekittarra). Eso, sin duda, les ayudó mucho, ya que tenían esa referencia visual para saber qué ritmo tenían que imprimir y así dejar a sus oponentes por detrás para recortarles varios puntos.

Por ello, desde la salida, a pesar de que se levantó mucho viento, salieron como un disparo. De hecho, durante los primeros metros comandó, junto con sus compañeros de Chapela, esta primera manga, mientras que Santurtzi y Lekittarra se quedaron un poquito más atrás. Con todo, aún quedaba toda la regata por delante y la cosa podía cambiar. Y así, lo hizo, porque en la mitad de este primer largo todo se apretó, yendo las cuatro traineras a la par, demostrando que iba a ser complicado poder marcar el mejor tiempo.

Esa igualdad se rompió justo al llegar a la primera ciaboga, Santurtzi, que hizo 5:03, se distanció un poco de Ares y Chapela, situándose a tres segundos de los dos gallegos, que tuvieron un pequeño problema en el giro, pero que compensaron en la salida para seguir en la pugna por el triunfo parcial. Sabían que no podían fallar, especialmente una Ares que volvió a usar otra embarcación distinta a la “Santa Olalla”. Sin embargo, en la última parte del segundo tramo, los de Pendo se fueron desfondando. Perdieron comba con las otras tres traineras, situándose a doce segundos cuando se llegó a la segunda ciaboga.

Sin fuerzas

La situación se ponía muy fea, puesto que era una distancia considerable para recortar, pero todavía era posible. Intentaron dar todo y reducir esa desventaja con un Santurtzi y una Chapela que comandaban la prueba en una lucha muy bonita en la que nadie cedía. De hecho, tal fue esa igualdad, que realizaron el último giro empatados (15:36), mientras que Lekittarra pasó a tres segundos y Ares cayó a quince.

Todo parecía indicar que la última posición iba a ser para la tripulación local, que no era capaz de reponerse de ese mal golpe. No encontraba esa ola que le impulsase a reducir esa renta. No obstante, un nuevo error en ese viraje provocó que la distancia aumentase hasta el medio segundo. Con ese déficit tan grande, los de Pendo bajaron un poco los brazos y se dejaron ir en un último largo que se les hizo eterno.

Finalmente, los locales acabaron en la última posición después de parar el crono en 21:08.56, a más de cuarenta segundos de Santurtzi, que finalmente se hizo con la victoria (20:27.04). Por detrás finalizó Chapela, que se desinfló un poco, y Lekittarra, marcando 20:35.10 y 20:42.00, respectivamente.

Más distancia

Nada más cruzar la meta, los ánimos en Ares estaban por los suelos, pues no se mostraban satisfechos con su actuación y sabían que tenían que apretar mucho más en las banderas que quedaban. Por ello, aunque era complicado y tenían mínimas opciones de no ser últimos, no le prestaron atención a las dos mangas que restaban en Zierbena.

En la segunda manga, en la que compitieron Getaria, Hondarribia, Ondarroa y San Juan, las diferencias fueron mucho mayores y eso abría un poco la esperanza de que Ares no quedase última. Sin embargo, se esfumó en el último largo, en el que los aresanos habían pagado muy caro ese esfuerzo realizado previamente.

En la última tanda, las cuatro traineras en liza volaron, especialmente Orio, que sumó una nueva victoria, con Getaria llevándose el segundo puesto y con Bermeo cerrando los puestos de honor.