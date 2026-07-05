Belén Toimil se reencuentra con su mejor versión

Belén Toimil, momentos antes de realizar un lanzamiento Francisco Falomir Arias

Belén Toimil está de vuelta. O mejor dicho, nunca se fue, sino que mostró una nueva versión que se acerca a su mejor nivel, aquel que tantas alegrías le ha dado a ella personalmente y a toda la comarca de Ferrolterra, así como a su club, el Playas de Castellón, y a España.

En esta ocasión, en el Meeting Internacional de Ordizia, la lanzadora mugardesa se fue hasta los 17,70 metros, quedándose a escasos diez centímetros de su mejor marca de la temporada, los 17,80 que logró en Nehvizdy (República Checa) en pista cubierta. Con todo, consiguió el mejor registro al aire libre, en una competición en la que fue de menos a más.

Durante el primer intento, Toimil comenzó con fuerza, lanzando a 16,65 metros, un registro que la situó en la segunda posición por detrás de una sorprendente Ivana Xennia Gallardo, pero un poquito por delante de Serena Vincent (16,49). Ante esa situación, la del Playas de Castellón se activó, puesto que quería hacerse con la victoria. En la segunda oportunidad mejoró hasta los 16,81, mientras que en la tercera ya sobrepasó los 17.24.

No obstante, todavía seguía un poco lejos de Gallardo, que no era capaz de ir más allá de esa marca que logró al inicio de la competición. En esa situación también estaba Vincent, que veía cómo sus opciones de ganar se le escapaban. No así Belén, que quería más y en el cuarto intento lo dio todo para conseguir ese 17.70 que rompió todo lo establecido y le permitió hacerse con un nuevo triunfo. A pesar de ya tenerlo en el bolsillo, arriesgó en las dos últimas oportunidades, logrando un 17,67 y un nulo, pero demostrando que la mugardesa está volviendo a reencontrarse con su mejor versión.