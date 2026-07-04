Un exigente Pantín para cerrar un Campeonato de España de nivel

El nivel mostrado en Pantín fue muy alto Jorge Meis

El Campeonato de España de surf, que se celebró durante toda la semana en Pantín, llegó a su fin. Eso sí, no sin antes de establecer unos nuevos desafíos a todos los participantes, pues volvió a mostrar un mar muy complicado y cambiante que provocó que todos tuviesen que dar su mejor nivel.

En este último día de competición que quedaba por celebrarse todos quisieron dar ese ‘do’ de pecho. Uno de ellos fue Rubén Sanmartín. El local, que compitió en la categoría máster, realizó unas grandes rondas, quedándose a unas décimas de pasar de una final en la que venció Milo Castelo. También se quedó a las puertas Ana Piñón, que a pesar de ser sub 18, asombró a todos los participantes y se coló entre las ocho mejores surfistas del panorama estatal. De igual manera, también se disputaron las modalidades de SUP y kneeboard, que hicieron las delicias del respetable con la infinidad de trucos que mostraron.

Así, en la primera de ellas, el podio estuvo compuesto por Guille Carracedo, seguido de Joan Valero y Manuel Hoyuela, en la categoría masculina, mientras que en la femenina venció Alazne Aurrekoetxea, que superó a Iballa Ruano y Esperanza Barreras. Mientras, en kneeboard el ganador de este Campeonato de España fue Alfonso Rodríguez, tras arrasar a su rivales al lograr 13,84 puntos.