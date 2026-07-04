Mugardos, A Cabana y Narón mantienen el tipo en Moaña
Las tres embarcaciones locales tuvieron una gran actuación, pero se quedaron algo lejos de las mejores traineras
La XII Bandeira Illa do Samertolameu Concello de Moaña volvió a demostrar lo competida que está la Liga Galega de trainera. Hasta allí se desplazaron el Club do Mar de Mugardos, Remo Narón y A Cabana Ferrol, que regresaron con un sexto, un séptimo y un octavo lugar.
Después del retraso lógico por culpa de las altas temperaturas que están azotando a toda España, arrancó la segunda regata. En ella, tanto Narón, como A Cabana y Mugardos buscaban mejorar los resultados obtenidos en el municipio naronés y eludir los últimos puestos de la tabla.
Debido a las posiciones cosechadas el pasado fin de semana, A Cabana, que fue octava, se vio abocada a empezar en la primera manga. Con todo, eso poco le importó. Se olvidó del resto y salió a marcar el mejor tiempo posible para triunfar en Moaña. Y así hizo, pues la embarcación ferrolana fue la más rápida de su serie al parar el crono en 21:24.22.
Impulsadas por esa gran actuación, fue el turno de Narón y Mugardos, que competían tanda y querían mejorar el resultado conseguido anteriormente por sus vecinos. Durante el primer paso por la ciaboga, tanto la trainera mugardesa como la naronesa se demoraron con respecto a Bueu-Simei. Las dos tripulaciones locales buscaron recortar por todos los medios, pero no pudieron. Aun así, lograron mejores tiempos (21:09.36 y 21.13.88, respectivamente), que sus predecesores, por lo que se auparon a la sexta y séptima plaza, con A Cabana octava. La victoria de la regata fue para la intratable Cabo da Cruz.