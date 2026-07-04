Mugardos, A Cabana y Narón mantienen el tipo en Moaña

A Cabana Ferrol, durante la pasada bandera en Narón Jorge Meis

La XII Bandeira Illa do Samertolameu Concello de Moaña volvió a demostrar lo competida que está la Liga Galega de trainera. Hasta allí se desplazaron el Club do Mar de Mugardos, Remo Narón y A Cabana Ferrol, que regresaron con un sexto, un séptimo y un octavo lugar.

Después del retraso lógico por culpa de las altas temperaturas que están azotando a toda España, arrancó la segunda regata. En ella, tanto Narón, como A Cabana y Mugardos buscaban mejorar los resultados obtenidos en el municipio naronés y eludir los últimos puestos de la tabla.

Debido a las posiciones cosechadas el pasado fin de semana, A Cabana, que fue octava, se vio abocada a empezar en la primera manga. Con todo, eso poco le importó. Se olvidó del resto y salió a marcar el mejor tiempo posible para triunfar en Moaña. Y así hizo, pues la embarcación ferrolana fue la más rápida de su serie al parar el crono en 21:24.22.

Impulsadas por esa gran actuación, fue el turno de Narón y Mugardos, que competían tanda y querían mejorar el resultado conseguido anteriormente por sus vecinos. Durante el primer paso por la ciaboga, tanto la trainera mugardesa como la naronesa se demoraron con respecto a Bueu-Simei. Las dos tripulaciones locales buscaron recortar por todos los medios, pero no pudieron. Aun así, lograron mejores tiempos (21:09.36 y 21.13.88, respectivamente), que sus predecesores, por lo que se auparon a la sexta y séptima plaza, con A Cabana octava. La victoria de la regata fue para la intratable Cabo da Cruz.