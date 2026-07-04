Mejoría insuficiente del Remo Ares

Remo Ares, durante la regata en Bilbao Aitor Arrizabalaga / ACT

El Remo Ares mejora en la segunda regata de la Eusko Label Liga, pero no le basta para salir de la dos últimas posiciones, después de finalizar tercera en su serie y undécima en la general.

Continuando el formato contrarreloj que se empleó en Madrid, pero esta vez saliendo únicamente una sola trainera en lugar de en parejas, comenzó una XVII Bilboko Bandera en la que el calor afectó y mucho a todos los competidores. Los primeros que se tuvieron que enfrentar a esa situación y a las tres ciabogas del recorrido fue un Ares que no compitió con su “Santa Olalla”. Los locales buscaban dejar atrás el resultado cosechado en la capital y empezar a sumar la mayor cantidad de puntos posibles para conseguir ese objetivo que es la salvación.

Además, para cambiar esa suerte, además de cambiar la embarcación, Pendo también introdujo varias modificaciones en la tripulación, debido a las bajas de Juan Sixto y Álvaro Santiago. Todo ello para buscar ese mejor rendimiento. En cuanto le dieron la salida, la trainera local salió volando, imprimiendo un ritmo muy alto, completando el primer viraje tres segundos más rápidos que Santurtzi y cinco más que la otra gallega, una Chapela que le estaba costando un poco adaptarse a la ría de Bilbao, y sólo uno más lento que Lekittarra.

Gran ritmo

Esa situación le dio mucha confianza a Ares, que encaró el largo impar, el más complicado por ir contracorriente, con otro ánimo. Para que no bajasen los brazos sus compañeros, el patrón Hugo Rascado le hacía saber los tiempos, a la vez que los animaba para que no se desconcentrarse ni una décima, pues era crucial quedar, como mínimo, segundo en su tanda. Esa posición la mantuvieron tras el paso por la segunda ciaboga, ya que aumentaron su ventaja con Chapela hasta los seis segundos y cuatro a Santurtzi, mientras que Lekittarra, que realizó un tramo bestial, le endosó cuatro a los de Pendo.

A pesar de esa renta, quedaba todo por decidirse, por lo que Ares no podía bajar los brazos. Tenía que seguir apretando, pues las otras dos traineras aumentaron su ritmo. Aun así, los locales marcaron un 5:36, lo que le permitió conservar su ventaja con sus vecinos autonómicos, que también querían evitar ese último lugar tanto en la serie como en la clasificación.

Por eso, Ares busco acabar de la mejor forma. Apretó con todo lo que le quedaba en el último tramo y eso le permitió parar el crono en 20:47.12, un tiempo muy competente. Sin embargo, en los últimos metros fue superado por Chapela (20:45.70) y Lekitarra (20:45.35), que volaron en este largo. Aun así, el tiempo de los de Pendo les permitió quedar por delante de un Santurtzi (20:55.53) que cerró la clasificación de esta primera manga.

Otra liga

Ahora tocaba esperar para ver si alguna de las ocho embarcaciones restantes cometía algún error y así ganar alguna posición más. Sin embargo, tras el primer paso por la ciaboga, las traineras de la segunda tanda (Ondarroa, San Juan, Hondarribia y Getaria) endosaron más de 15 segundos a Lekittarra. Esa diferencia no hizo más que crecer en el segundo y tercer viraje, por lo que los tiempos de la tanda anterior ya no servían de nada.

Ese cuarteto entró en la lucha por las primeras posiciones de esta regata, pues detuvieron el reloj mucho más rápido que sus predecesores. En esta ronda, el vencedor fue Getaria (20.24.54), seguido de Ondarroa (20.28.58), Hondarribia (20:30.38) y San Juan (20.37.24).

Por último, fue el turno de las cuatro fantásticas (Bermeo, Donostiarra, Zierbena y Orio). Todas ellas, demostraron porqué están en lo más alto de la Eusko Label Liga. Todas ellas destrozaron todos los registros previamente establecidos. No en vano, la ganadora, Bermeo, marcó un tiempo de 19:56.20, mientras que Orio, segunda, paró el crono en 20:00.62; Zierbena, tercera, en 20.02.96; y Donostiarra, cuarta, en 20:04.38.

Ahora toca reponer fuerzas para afrontar este domingo la XLIII Bandera Petronor de Zierbena, que está previsto que comience a las 12.21 horas, donde Ares espera seguir con su mejoría y así poder escalar más puestos en la general.