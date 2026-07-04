As Pontes celebra con éxito una nueva edición de la Samurai Xtreme Race

Los participantes hicieron frente al calor que azotó a la villa Daniel Alexandre

El lago de As Pontes volvió a acoger la carrera más dura de todas, la Samurai Xtreme Race. En esta nueva edición, los 1.342 participantes no sólo tuvieron que hacer frente a los 10 kilómetros de recorrido y a los 79 obstáculos que había en él, sino que tuvieron que pelear contra el calor que asoló a la villa durante toda la jornada, especialmente en el momento de inicio de la cita.

A pesar de esas duras condiciones, todos los corredores resistieron estoicamente, pues no querían abandonar en una prueba que se está convirtiendo en parada obligatoria para muchos, tanto locales como gente que viene de distintos puntos de España.

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Con la puntualidad por bandera, comenzó esta novena edición de la Xtreme Race en la que todos y todas salieron a dejarse la piel para conseguir esa medalla de ‘finisher’ y, si podían, hacerse con la victoria general de esta competición. Después de mucho esfuerzo y sufrimiento, Henrique Antunes, con un tiempo de 48:40, fue el más rápido de todos, seguido de Maroune Berradia y Marcos Rodríguez. Mientras, en la categoría femenina se subió a lo más alto del cajón Jessica Velasco, que estuvo acompañada por Verónica Vázquez y Sara Gómez. Por su parte, en la Starter triunfaron Sonia Veigas y Alberto Mejuto. En la popular lo hicieron Jessica Costoya y Daniel de la Torre.