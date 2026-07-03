Mugardos, Narón y A Cabana, a casa del líder de la Liga A

La "Albatros" de A Cabana saldrá en la primera tanda Jorge Meis

Club do Mar de Mugardos, Remo Narón y A Cabana Ferrol vuelven a agarrar los remos para disputar la segunda parada de una Liga Galega A de traineras de las más emocionantes de los últimos años. En la campaña de transición, las tres embarcaciones locales se desplazan esta tarde a Meira, en Moaña, en donde el actual líder es el encargado de organizar la competición del sábado –17.00 horas–.

La “Albatros” ferrolana, octava en la cita inaugural de Narón, abrirá la competición en la primera tanda con Castropol y Cesantes como adversarios. Precisamente Narón estará en liza en la siguiente, junto con la trainera mugardesa y Bueu. Tirán, Mecos, Cabo da Cruz y Meira serán las protagonistas en la tanda de honor.