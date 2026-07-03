Ares vuelve al norte en otra contrarreloj en la ría de Bilbao

La tripulación aresana, ante el primer fin de semana de doblete Cedida

La “Santa Olalla” vuelve al norte después de su nada exitoso periplo por la meseta. Su última posición en la prueba inaugural en el embalse de Riosequillo, en Buitrago de Lozoya, hace que los de Pendo hayan gastado ya una bala en su pelea por la permanencia.

Los de Ares comienzan ahora con dos batallas por fin de semana, siendo la siempre complicada ría de Bilbao el escenario el sábado de la primera –18.16 horas–. Y si la tripulación de la villa hizo frente con poca fortuna al estreno madrileño en agua dulce en el calendario, en esta cita bilbaína el formato, si bien volverá a ser contrarreloj, lo será ya de manera individual y no por parejas como sucedió en el embalse.

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De hecho, serán los aresanos los primeros en catar las aguas vascas, merced a su condición de actuales colistas de la liga, situación que esperan remediar cuanto antes buscando su natural bravura “xabrenta”. Un minuto después lo hará la recién ascendida Chapela, seguida por Lekitarra y Santurtzi en este grupo de cola.

En esta contrarreloj, todavía con menos referencias que en Madrid, al menos en el caso de Ares, la “Santa Olalla” y el resto de botes harán frente a un recorrido de cuatro largos y tres ciabogas. El pasado año los aresanos fueron octavos en este mismo escenario en el que fue el arranque de la competición, un resultado que daría mucha moral a los deportistas locales.

Vuelta a en línea

Y es que el fin de semana continuará para los de la villa el domingo con la Bandera Petronor en Zierbena, cumpliendo su cuadragésimo tercera edición. En función de los resultados del sábado se compondrán las tandas de esta nueva regata, la tercera en el calendario de la Eusko Label, que regresa así a su formato más habitual en línea.

Una salida que está prevista para las 12.21 horas y en la que, asimismo, la “Santa Olalla” recordará la décima plaza de 2025 para intentar mejorarla y así ir sumando en este inicio liguero, igual que hace doce meses, el botín necesario para una nueva salvación.