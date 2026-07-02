Pontedeume se queda sin una de sus bazas en el Mundial con la retirada de Óscar Allegue

Allegue se centrará ahora en su recuperación para estar en el Europeo Cedida

Duro golpe para la representación eumesa en el Campeonato del Mundo sprint júnior y sub 23 que se disputa estos días en Canadá. A la gran alegría que supone la disputa por parte de Pedro Delgado de la final júnior de K-4 500 metros –a celebrarse el viernes por la tarde– no se podrá unir la de su compañero del Náutico Firrete, Óscar Allegue. El deportista local, que acudía todavía arrastrando una lesión en su hombro y pectoral, no volverá a salir al agua en la competición internacional.

Tras la disputa de la semifinal de K-4 sub 23 500 metros, en la que la tripulación española rozó la clasificación para la final, siendo cuarta a centésimas de un bote chino que sí que entró, el eumés y el equipo médico de la selección se reunieron para ver la situación del deportista, decidiendo que lo mejor era parar, para no arriesgar en su recuperación.

Así, la plaza de Allegue en la cita de K-1 la ocupó Mauro Domínguez y ahora el del Firrete se centrará en llegar recuperado y en plenas condiciones para el Campeonato de Europa que se disputa del 23 al 26 de julio en Hungría, y el que podrá tomarse la revancha.