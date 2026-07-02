La selección gallega de Casco, Bouza y Naya, decimotercera en el Campeonato de España Lugo

Los del Aldebarán, con sus compañeros de selección FGVB

Con un inicio más complicado de lo esperado, cediendo sus tres duelos antes Baleares (0-3), Asturias (1-3) y Castilla y León (3-2), la selección gallega infantil de Sergio Casco, Edel Bouza y Abadías-Uriel Naya, del Aldebarán, no pudo pelear por la parte alta de la tabla. El equipo de los de San Sadurniño fue finalmente decimotercero tras ganar a Cantabria y Melilla (0-3) en la cita disputada en Lugo.