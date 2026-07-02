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+Deportes

La selección gallega de Casco, Bouza y Naya, decimotercera en el Campeonato de España Lugo

El equipo infantil de los jugadores del Aldebarán San Sadurniño tuvo un mal inicio

Redacción
02/07/2026 21:24
Los del Aldebarán, con sus compañeros de selección
Los del Aldebarán, con sus compañeros de selección
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Con un inicio más complicado de lo esperado, cediendo sus tres duelos antes Baleares (0-3), Asturias (1-3) y Castilla y León (3-2), la selección gallega infantil de Sergio Casco, Edel Bouza y Abadías-Uriel Naya, del Aldebarán, no pudo pelear por la parte alta de la tabla. El equipo de los de San Sadurniño fue finalmente decimotercero tras ganar a Cantabria y Melilla (0-3) en la cita disputada en Lugo.

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