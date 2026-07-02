El surf vuelve a Pantín para coronar a los mejores nombres de España

Las personas asistentes a la presentación, en la tradicional foto de familia M. T.

El surf vuelve a Pantín. Aunque en realidad nunca se fue. Regresa ahora como escenario de un Campeonato de España que asimismo retorna a casa, si bien “independizándose” de un arenal de A Frouxeira que durante muchas ediciones levantó su telón y los brazos de los mejores nombres del surfing nacional.

La “factoría de olas” lleva ya varios días trabajando y asimismo todo el personal encargado de que esta cita nacional júnior, Open, máster, de SUP y kneeboard y un Chiquiprós que vuelve a ser puntuable para el Circuito Estatal –sub 10 y sub 12– salgan a la perfección. Y con ese trajín ya encima, en la efímero blanco autobús de dos pisos situado encima de la emblemática loma pantinesa, se presente esta competición que durante toda esta semana llenará con los colores de licras y tablas las aguas valdoviñesas.

Fue un reencuentro emotivo por parte de Federación Española, Consejo Superior de Deportes, autoridades autonómicas, locales y otros organizadores y patrocinadores del evento, además de los surfistas Rubén Vitoria y Melania Suárez, en representación de todos esos nombres que estos siete días vuelven a pisar la arena local y a mojarse en el agua valdoviñesa. Ambos deportistas coincidieron en que “siempre es un placer volver y cada vez hay más nivel”.

“Estoy muy motivado. Voy a disfrutar de esta playa preciosa y aquí, que se come tan bien”, señalaba entre risas Vitoria. Suárez apuntó a la gran organización de la prueba y, especialmente, al hecho de contar y poder ver a “tantas niñas y niños pequeños”. Por ellos, por Vitoria, por Suárez y por todos sus compañeros y compañeros, como bien apuntó Aitor Canibe, director de la Fundación Deporte Joven del Consejo Superior de Deportes “estamos todos aquí”.

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El dirigente quiso felicitar al equipo de trabajo de la Federación Española, encabezado por Román Díez y confesó “sentí que lo ibais a conseguir, y lo que todavía vais a conseguir. Hoy es un ejemplo de esos dos años y de un gran trabajo. Esto es la imagen de lo que es el surf, una gran familia”, añadía Canibe llegado de Madrid. “Venir un par de horas desde allí para estar aquí y ver esto es un premio”, subrayaba.

Y lo que vio el mandatario del CSD fue la instalación de los puestos de Blanca Escrigas, de Nuestra Señora de Chamorro, de Ay Carmela!, SboardTrainer, Aurarte, etc. perfectamente integrados en una explanada en la que asimismo, cual elefante blanco, presidía el autobús de Silman 97, “casa” de las personas encargadas de juzgar el evento y escenario de la citada presentación. “Esto es el futuro, esto es sostenibilidad”, señalaba el alcalde Valdoviño, Alberto González. “Espero que Pantín os devuelva el espacio de olas que os merecéis”, apuntaba el regidor, haciendo también un llamamiento a la unión de instituciones, públicas y privadas, para poder hacer estos eventos.

Y del actual alcalde a otro que también lo fue y que ahora colabora de otra forma, Delfín Fidalgo, propietario del Camping de Valdoviño, patrocinador de la cita. “Cuando en el 91 era alcalde y estábamos hablando de surf, y sin haber visto una tabla en la vida, pensé que esto merecía la pena y no me equivoqué”. Efectivamente no lo hizo el exdirigente valdoviñés, acompañado en esta presentación por un presidnete de la Federación Española de surf, Román Díez, que, a pesar de lo instaurado de la disciplina en la comarca “esto no está siendo nada fácil”, apuntaba entre risas.

“Es una satisfacción volver a Pantín, recibir el apoyo de todos. El año que viene volver más y mejor, a ver si se puede dar un paso más”, señalaba el mandatario. La delegada de la Xunta, Martina Aneiros; Carlos López, presidente de la Federación Catalana y gerente de la FES; Jesús Espina, dirigente del ente asturiano y Juan Manuel Victoria, de la Asociación Nuestra Señora de Chamorro, quisieron asimismo mostrar su apoyo y colaboración con este campeonato que vuelve a casa tras un breve “erasmus”, con muchas cosas aprendidas y otras por aprender.