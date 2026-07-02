Dos oros muy familiares con las hermanas Lara y Eva Rico Basoa en Pantín

Lara Rico, celebrando su oro nacional FES

Ejercieron a la perfección su papel de pequeñas estrellas en casa en los primeros días de competición en las aguas de Pantín. Y sin nada que envidiar a unos y unas mayores, que precisamente el jueves iniciaron su concurso nacional en las aguas valdoviñesas, demostraron que conocen a la perfección esta esquina noroeste del océano Atlántico.

Especialmente destacable fueron las primeras posiciones de las hermanas Eva y Lara Rico Basoa –Valdo Surf School–, que pudieron celebrar en casa sus títulos. Esta última se erigió como campeona nacional sub 14, en una dura pugna con la asturiana Martina Pértega, y lo pudo celebrar con los suyos.

“Estoy muy contenta de poder conseguir este título aquí, en casa”, señalaba la local tras su primera posición, dedicándole este triunfo a “mi entrenador y a mis padres”. Una familia que, posteriormente, también celebrarían el triunfo de la menor de las hermanas, Eva, en su caso en el Chiquiprós sub 12 –puntuable para el circuito nacional–. La surfista, que cabe recordar se clasificó el pasado abril para su segunda fina del Rip Curl Gromsearch, tuvo en la canaria Sofía Machado a su principal rival por el título sub 12.

Eva Rico se lanza a la piscina en su segunda final europea del Rip Curl Grom Más información

“Fue muy divertido. La serie tardaba mucho pero cuando venía había buenas olas”, comentaba visiblemente contenta la joven. Un triunfo que, al igual que su hermana, quiso dedicar “a mi familia, amigos, a mi club y a todos los que me apoyan”.

Mucha cantera

No fue el único triunfo local que se pudo ver en el agua y la arena de Pantín, ya que también en la competición sub 10 el anfitrión Mateo Sanmartín dominó la final, con una puntuación de 15,50 en este Chiquiprós tan cercano y local.

Una demostración del potencial de la cantera comarcal que también se pudo ver con la presencia y la tercera posición de Xavi Robles –Pantín– en la final sub 14. El jueves se disputaron las primeras mangas absolutas y para el viernes está previsto que se resuelvan estos cuadros. Como actividades paralelas se celebrará un taller de acuarela a las 19.00 horas con Blanca Escrigas y a las 18.30 horas será la actuación del DJ Sebas Rdgz.