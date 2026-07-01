Sara Cerezo, Manuel Rouco y Lara Fernández, con Galicia en el Nacional escolar de BTT

Rouco, celebrando su triunfo en As Pontes Luz Iglesias

Los infantiles Sara Cerezo Álvarez, José Manuel Rouco Durán y la cadete Lara Fernández López, todos ellos del Cambre, se enfundan el maillot de la selección gallega para competir en el Campeonato de España escolar de BTT que se disputa en Melilla. Una competición que se dirime en el trazado de Rostrogordo y a la que la delegación local llega tras una gran campaña en Copa y Campeonato Autonómico.