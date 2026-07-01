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+Deportes

Sara Cerezo, Manuel Rouco y Lara Fernández, con Galicia en el Nacional escolar de BTT

La prueba por selecciones se disputa en Melilla

Redacción
01/07/2026 21:50
Rouco, celebrando su triunfo en As Pontes
Rouco, celebrando su triunfo en As Pontes
Luz Iglesias
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Los infantiles Sara Cerezo Álvarez, José Manuel Rouco Durán y la cadete Lara Fernández López, todos ellos del Cambre, se enfundan el maillot de la selección gallega para competir en el Campeonato de España escolar de BTT que se disputa en Melilla. Una competición que se dirime en el trazado de Rostrogordo y a la que la delegación local llega tras una gran campaña en Copa y Campeonato Autonómico.

El trazado pontés es ya un clásico en el calendario gallego o nacional

Manuel Rouco y Lara Pita, superan todos los obstáculos para ser oro en As Pontes

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