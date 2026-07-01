Regresa la segunda edición del Hoops 3x3 con muchas novedades

Imagen de archivo de la primera edición del Hoops 3x3 Ismael Fernandez

Después del gran éxito que tuvo su primera edición, el 3x3 Hoops Eume quiere aprovechar ese tirón y realizará, entre el 17 y 19 de julio, nuevamente este torneo de esta modalidad que fue una de las sensaciones del verano. Además, este año introducirán varias novedades.

La primera de ellas, como comunicó el propio conjunto eumés, es que se concentrarán todos los esfuerzos en un único fin de semana. Al tomar esta decisión, se abandona el formato de circuito propio para centrarse en una única sede y así ofrecer una experiencia mucho más completa tanto para los participantes como para los espectadores, que prevén que sea muchos, ya que durante los tres días habrá competiciones en las que participarán equipos en etapa de formación hasta séniors, tanto en las categorías masculinas como femeninas.

Otra de las novedades es que el 3x3 Hoops Eume estará integrado dentro del Circuito Gallego, por lo que los clubes que participan sumarán puntos para el ranking general, lo que se espera que aumente el número de escuadras. De hecho, ya hay más de 30 inscritos. Eso sí, las plazas son limitadas así que animan a todos los que tengan dudas a que se apunten cuanto antes para que no se queden fuera. Por último, los organizadores comentaron que se mantendrán los premios de la edición anterior y se volverá a entregar una camiseta personalizada a los ganadores.