Primer “top 10” para Hugo López

Löpez, en la pelea con el francés Cedida

El naronés Hugo López Pereira cierra su primera campaña en categoría cadete por todo lo alto. El integrante de la AD Ferrolterra se estrenó en esta franja de edad y, sin perder ni un minuto, consiguió su pase para su primer Campeonato de Europa de la modalidad. Una llamada lograda tras firmar medalla tanto en el Nacional como en su presencia en el circuito de Copas de España y de Europa.

López se enfundó la indumentaria de la selección española y viajó a Gran Canaria para disputar, con mucha ilusión y muchas ganas de seguir aprendiendo –y también estar entre los mejores, por qué no– y regresa casa con su nombre en el “top 10” continental.

Hugo López, judoka naronés en el Europeo cadete: “Soy un competidor nato, es lo que mejor se me da” Más información

El deportista de la AD Ferrolterra terminó su concurso en la novena posición en el cuadro de -50 kilos, quedándose a un combate de entrar en la pelea por una medalla que, sin duda, peleará en próximas campañas. En un cuadro con casi 30 participantes, el naronés sació su hambre inicial doblegando al lituano Mantas Dobrovolkis y siguió para hacer lo propio ante el francés Lahrifi. López estaba ya en cuartos de final, pero aquí se encontró con el neerlandés Heismans, con el que protagonizó un intenso combate que, finalmente, cayó del lado de su adversario.

Si bien, su buen trabajo previo y el haber alcanzado esta ronda le permitió entrar en la repesca. Un cuadro del que se despidió demasiado pronto, ya que fue el italiano Mehabra el que se llevó la victoria –y también las dos siguientes para ser bronce– y con ella la despedida del de Narón. Una gran competición del local que ahora tampoco parará en esta época estival, ya que tiene previsto participar en varias concentraciones y “stages” de cara a seguir evolucionando y, quién sabe, ser él el que se suba al cajón en la próxima cita continental.