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+Deportes

Paula Pérez, del Arco Narón, celebra la sexta posición con Galicia en el Nacional escolar

Lúa Teijeiro y Lía Lage compitieron con un equipo sub 18 que se quedó en la fase de grupos

Redacción
01/07/2026 22:07
Pérez formó en la selección sub 15
Pérez formó en la selección sub 15
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Casi la mitad de la selección gallega que el pasado fin de semana participó en el Campeonato de España CESA de Madrid tenía aroma de la comarca. Paula Pérez Díaz, Lía Lage Pernas y Lúa Teijeiro Aneiros formaron con Galicia en la competición estatal. Una cita en la que las formaciones son mixtas –dos deportistas de un sexo y otro de otro– y en la que se disputaba el clásico “round”, en esta ocasión para conformar dos grupos y los mejores ocho disputaban las medallas. 

En este último cuadro estuvo Pérez y sus compañeros, el mejor equipo del grupo B. En cuartos, la Comunitat Valenciana truncó el camino de la naronesa, cediendo por 2-6 para ser sextos sub 15. En sub 18, Lage y Teijeiro no superaron la fase de grupos, cayendo en el desempate ante el País Vasco, ocupando la novena posición.

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