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+Deportes

Inés Santalla, séptima en un Estatal en carretera con nervios y calor

La de Neda superó diversos contratiempos en la cita nacional disputada en Huesca

Miriam Tembrás
Miriam Tembrás
01/07/2026 21:46
Santalla, con casco rojo, con la selección española
Santalla, con casco rojo, con la selección española
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A pesar de no ser una de sus mejores competiciones, la nedense Inés Santalla Castelo se hizo con una trabajada séptima posición en la cita individual de contrarreloj del Campeonato de España en carretera disputado hace unas jornadas en Sabiñánigo. 

Un “top 10” logrado a pesar de tener que cambiar en el último momento los acoples de su bicicleta, con los consiguientes nervios por esta circunstancia. Una situación que la local, representando a Galicia, supo gestionar para ser finalmente séptima en una cita que ganó con holgura su compañera de selección Alejandra Neira.

La local, en una pausa durante uno de sus entrenamientos

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Santalla entró en liza también en la prueba en ruta, en la que las altas temperaturas le provocaron un golpe de calo al no estar acostumbrada a competir en estas condiciones.

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